Samsung : l’achat d’une TV 4K vous rapporte 25 % en bon d’achat sur Rakuten

La magie de Noël semble avoir de l’effet sur Rakuten, qui a décidé d’augmenter de manière significative le nombre de Super Points obtenu lors de l’acquisition d’un téléviseur 4K Samsung.

Nul doute que Rakuten cherche à conclure l’année 2019 en beauté. Et pour ce faire, le site marchand booste sacrément le total des Super Points offerts à ses clients. Pour rappel, les Super Points fonctionnent comme des bons d’achat, et sont obtenus après chaque commande passée sur Rakuten.

Dès aujourd’hui et pour une petite semaine seulement, Rakuten distribue 25 % du prix d’une sélection de TV Samsung 4K et HD en points-cadeaux. Concrètement, si vous dépensez 599 euros pour la TV 43RU7405U de Samsung, vous obtiendrez alors 149 euros de Super Points Rakuten.

Profitez d’un écran 4K 65 pouces pour 799 euros

Certains vous diront que 55 pouces sont amplement suffisants, mais le meilleur moyen de profiter pleinement du contenu 4K est encore d’opter pour une TV 65 pouces. Plus abordable qu’un téléviseur OLED, la Samsung LED UE65RU7025K ne sacrifie pas pour autant totalement la qualité de son image. Ainsi, cette TV à la définition de 3840 x 2160 pixels bénéficie de contrastes natifs particulièrement excellents, ce qui assure un bon niveau de détails, et d’une calibration d’image SDR (Standard Dynamic Range) au poil. L’OS maison Tizen de Samsung fait des merveilles et reste toujours aussi simple maîtriser.

Dès aujourd’hui, Rakuten propose la TV Samsung LED UE65RU7025K à 799 euros, avec 199,75 euros remboursés en Super Points à dépenser sur le site marchand.

Découvrez la 4K pour seulement 599 euros

Si la 4K vous fait de l’oeil depuis un moment, mais que vous n’avez pas envie de vous ruiner dans un écran coûteux, alors la TV LED Samsung UE43RU7405U est le choix vers lequel se diriger. Il faut dire que Samsung livre ici un téléviseur SDR tout à fait correct. Les contrastes et la qualité d’image sont bons sur cette dalle de 43 pouces à la définition 3840 x 2160 pixels. De même, grâce à l’interface Tizen et la télécommande équipée d’un micro, la prise en main se fait rapidement et simplement.

La télévision LED Samsung UE43RU7405U est vendue 599 euros sur Rakuten, qui vous rembourse ensuite 149,75 euros en Super Points lors de la commande.

Une TV HD à prix mini avec la Samsung UE32N4005AW à 229 euros

Là où des téléviseurs 55 ou 65 pouces trouveront facilement leur place dans le salon, une TV 32 pouces est idéale pour celles et ceux qui recherchent avant tout un écran à mettre dans la chambre. La TV Samsung UE32N4005AW affiche un bon rapport qualité-prix en fait une TV d’appoint honorable. Avec une diagonale de 80 cm et sa définition 1366 x 768 pixels, ce téléviseur bénéficie d’un rendu d’image correcte, tout comme l’audio, pour cette gamme de prix.

Vendue habituellement 249 euros, la TV LED Samsung UE32N4005AW affiche désormais un prix de 229 euros sur Rakuten. Toute commande vous permettra de récupérer 57,25 euros en SuperPoints, soit autant d’euros en bon d’achat.