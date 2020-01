Samsung Galaxy Z Flip : une toute petite batterie pour un grand écran selon les rumeurs

Le leaker Ashan Agarwal a publié de nouvelles informations supposées concernant le Samsung Galaxy Z Flip. Ce dernier aurait un grand écran, beaucoup d'espace de stockage, mais un appareil photo de 12 Mégapixels "seulement" et une toute petite batterie.

Le 11 février, avec ses nouveaux Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, Samsung devrait également présenter le Galaxy Z Flip, son deuxième smartphone pliable, pensé pour se ranger plus facilement qu’un smartphone traditionnel. À trois semaines de cette présentation officielle, les rumeurs se multiplient et une partie de la fiche technique de l’appareil commence à se dessiner doucement.

Beaucoup de stockage, mais « seulement » 12 Mégapixels

Ishan Agarwal, le jeune leaker qui a déjà révélé de nombreuses informations sur les futurs produits de Samsung, affirme sur Twitter connaître certains points de la fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip :

More confirmations on Galaxy Z Flip: 6.7inch Dynamic AMOLED Displya, 12MP Main Camera (not 108MP, obviously). 10MP Front Camera and 256GB Storage as told earlier. One UI 2.1, 3300mAH or 3500mAH Battery (some confusion regarding that). Black and Purple colours. https://t.co/U4GA46Qj1r — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 20, 2020

À en croire ses dires, le Samsung Galaxy Z Flip embarquerait un écran Amoled de 6,7 pouces de diagonale, un appareil photo de 12 Mégapixels à l’arrière, une caméra frontale de 10 Mégapixels et 256 Go de stockage. Enfin, le tout tournerait sous One UI 2.1, la nouvelle version de l’interface du constructeur coréen, et serait alimenté par une batterie de 3300 à 3500 mAh.

Si ces informations sont avérées, ce qui n’est pas encore confirmé, Samsung aurait donc opté pour un appareil haut de gamme, mais n’allant pas chatouiller le segment de l’ultra premium comme les Galaxy S20. Si l’espace de stockage est conséquent, on remarque que le Galaxy Z Flip fait l’impasse sur le capteur de 108 Mégapixels et que sa batterie semble très faible pour alimenter un écran aussi grand. Cela laisserait présager que Samsung ne viserait pas le marché des plus technophiles, mais plutôt de ceux qui cherchent un accessoire de mode utile.

Pour l’heure, les dires du jeune leaker restent cependant impossibles à confirmer ou à infirmer. À défaut d’une source corroborant cette information, il faudra patienter jusqu’au 11 février, date du Galaxy Unpacked, pour savoir quelles sont les caractéristiques techniques précises du Galaxy Z Flip.