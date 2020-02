Samsung Galaxy S9 et S9+ : Android 10 se déploie en France

Certains lecteurs nous ont signalé le déploiement d'Android 10 sur les Samsung Galaxy S9 et S9+. Retrouvez les nouveautés.

Tous les regards sont bien évidemment tournés vers les Samsung Galaxy S20 en ce moment, mais les anciennes générations n’en sont pas délaissées pour autant. En effet, le constructeur sud-coréen continue de prendre soin de ses anciens clients et déploie à grande échelle la mise à jour vers Android 10 sur les modèles de 2018, à savoir les Galaxy S9 et S9+.

Android 10 et One UI 2.0

Comme signalé par certains de nos lecteurs, Samsung a commencé le déploiement d’Android sur les Galaxy S9 et S9+ en France, respectant ainsi sa promesse. Les utilisateurs peuvent donc d’ores et déjà télécharger cette mise à jour de près de 1,7 Go. Au vu de la taille de cette mise à jour, une connexion Wifi est conseillée.

Si aucune notification vous a averti de cette mise à jour, vous pouvez vous rendre dans les paramètres du téléphone, dans la section « Mise à jour du logiciel ». Rappelons que pour les smartphones achetés chez des opérateurs, la mise à jour peut arriver plus tardivement que pour ceux achetés nus.

Les nouveautés

Cette version du firmware propose son lot de nouveautés. En plus des nouveautés d’Android 10, cette mise à jour apporte également One UI 2.0 et la mise à jour de sécurité du 1er janvier 2020.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour mémoire, One UI 2.0 n’est pas une révolution de l’interface, mais améliore par petites touches la version précédente. Elle apporte notamment des notifications moins intrusives, un mode sombre système amélioré et quelques retouches esthétiques, au niveau des icônes par exemple.

Le Samsung Galaxy S9 en est donc à sa deuxième mise à jour majeure depuis sa sortie. Reste à savoir maintenant si Samsung décidera de le mettre à jour également vers Android 11, dont le lancement pourrait être pour bientôt.