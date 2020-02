Android 11 : Google met en ligne le site et évoque les nouveautés

Google a mis en ligne le site officiel d'Android 11 Developer Preview, visiblement par erreur puisque la page a été supprimée depuis. Le site évoquait les nouveautés de la nouvelle version d'Android.

Avec le lancement d’Android 10, Google avait décidé d’arrêter les friandises. Désormais, il ne faudra plus compter sur les mystérieuses lettre de l’alphabet qui allait avec. Le successeur d’Android Q sera donc directement Android 11.

Un site lancé un peu trop tôt

Google a mis en ligne dans la soirée de jeudi à vendredi le site officiel d’Android 11 Developer Preview, avant de rendre la page inaccessible. Trop tard pour éviter d’être repéré par tous les sites spécialisés du monde.

Repéré d’abord par Android Police, cette page décrit succinctement la disponibilité de la première version de test d’Android 11, ainsi que les principaux points sur lesquels se sont concentrés les équipes de Google.

Vie privée et smartphones pliables

Le site évoquait trois grands chapitres de nouveautés pour Android 11.

Pour aller plus loin

Les nouveautés attendues de Android 11

On pouvait y lire les points suivants.

Changement de comportements : les changements de système qui peuvent affecter votre application lorsqu’elle tourne sur Android 11.

Fonctions de vie privées : de nouvelles garanties pour protéger la vie privée des utilisateurs que vous devrez prendre en charge dans votre application.

Nouvelles fonctions : API pour les pliables, partage, connectivité, media, NNAPI, biométriques et plus.

C’est surtout ces deux derniers points qui sont intéressant. D’une part Android 11 devrait miser un peu plus sur la protection de la vie privée de l’utilisateur, avec on l’imagine une nouvelle version des autorisations d’applications peut-être plus précise et simple à gérer.

Le dernier point évoque des nouveautés déjà attendues pour Android 10 qui avait été repoussé, notamment le système de partage simplifié similaire à Apple AirDrop. Cette fonction Nearby Sharing a récemment eu le droit à une prise en main.

Difficile d’en savoir plus pour le moment, les liens sur la page ne menaient à rien, le site ayant été lancé visiblement trop tôt.

Un mois d’avance ?

Le lancement de la première version Developer Preview est en général attendue pour le mois de mars. Un lancement en février paraît donc prématuré, mais la publication de cette page par Google pourrait montrer une avance de la firme cette année sur son agenda habituel.