Android 11 : les nouveautés qu’on aimerait voir sur la prochaine version

Android 11 arrive dans quelques mois, mais on sait déjà ce qu'on aimerait voir arriver avec cette future mise à jour. Voici notre « wishlist ».

En mars, Android 10 fêtera l’anniversaire de sa première version bêta. C’est autour de cette date que l’on s’attend à ce que Google présente la future mise à jour du système : Android 11. Après une version 10 de haute volée, il sera difficile pour la firme de Mountain View de faire mieux et pourtant, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui manquent cruellement à Android.

En attendant de voir ce que Google prépare réellement, voici notre liste de souhaits de fonctionnalités qu’on aimerait voir apparaître sur Android 11. Celle-ci se base essentiellement sur ce qui est disponible sur iOS et chez les constructeurs, ainsi que ce qui a déjà été aperçu au travers de bouts de code.

Notre vidéo

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Nearby Sharing : un concurrent à AirDrop

C’est une certitude : Google travaille sur une fonctionnalité similaire à AirDrop d’Apple. Il s’agit d’un moyen très simple pour partager tout et n’importe quoi avec un autre appareil très rapidement en utilisant une identification par Bluetooth, puis un envoi en WiFi direct.

Cette fonctionnalité possède plusieurs avantages. Elle peut être compatible avec un grand nombre d’appareils, ne nécessite pas d’application tierce et reste accessible en quelques clics en plus de partager même les fichiers les plus volumineux à grande vitesse.

Plusieurs constructeurs travailleraient déjà à une alternative, comme Samsung, Oppo, Vivo et Xiaomi. On espère que Google arrivera assez rapidement à proposer une version universelle compatible avec les smartphones de toutes les marques pour éviter que chacun y aille de sa version propriétaire.

Un meilleur mode « Une main »

Nos écrans de smartphones sont de plus en plus grands. C’est un véritable bonheur pour la consommation de contenus multimédia, mais cela complique certaines interactions à une main. Pour atteindre un élément qui se trouve dans un angle supérieur de l’écran, il est souvent nécessaire de faire appel à sa deuxième main ou de changer sa façon de tenir le smartphone.

Pour éviter ce problème, de nombreux constructeurs ont développé un mode « à une main » permettant de réduire l’écran dans un bord de l’écran. Mais il faut l’avouer, c’est souvent peu ergonomique et la réduction de la zone d’affichage réduit d’autant les icônes sur lesquelles on cherche à cliquer, ce qui rend la manipulation parfois imprécise.

Sur ce point, on aimerait voir un mode « Une main » similaire à celui d’iOS. Un petit glissement du doigt sur le bas de l’écran permet de descendre la zone d’affichage non pas dans un coin, mais sur la partie basse de l’écran. La zone haut devient alors accessible et lisible le temps d’interagir avec. Pratique !

Des dossiers secrets

Android a souvent intégré des fonctionnalités qui existaient déjà, soit chez des marques partenaires, soit au travers d’applications tierces. S’inspirer des très nombreuses fonctionnalités de personnalisation de Nova Launcher pourrait apporter des éléments intéressants au système d’exploitation.

L’une d’elles nous a particulièrement tapé dans l’œil : les dossiers secrets. Ils prennent la forme d’une icône d’application présente sur l’écran d’accueil. Cliquez dessus et l’application se lance, mais glissez votre doigt vers le haut à cet endroit et un dossier s’ouvre alors. Cela permet notamment de garder à portée de main des applications que vous utilisez régulièrement, mais pas non plus assez pour avoir envie d’en faire une icône sur votre écran principal.

Capture d’écran avec défilement et en vidéo

Il existe plein de manières de faire une capture d’écran sur Android, et selon la marque de votre smartphone, il est possible que vous puissiez en faire davantage que sur la version disponible sur les Pixel de Google. En effet, ces derniers peuvent juste faire une capture d’écran avec les outils natifs disponibles. Sur ce point, on aimerait qu’Android 11 s’inspire d’interfaces comme Emotion UI et bien d’autres qui permettent de prendre une capture d’écran « avec défilement ». Cela permet de scroller dans une page tout en étendant la capture, ce qui est idéal pour faire une copie d’une page web par exemple.

Plus encore, il faudrait qu’Android 11 permette de faire une capture vidéo de son écran. L’absence de cette fonction est d’autant plus frustrante qu’elle était disponible dans certaines bêtas d’Android 10 Q.

Un mode PC

Samsung a DeX, Huawei a son mode PC et même la bêta d’Android Q possédait un mode PC ! Pourtant cette fonctionnalité n’est plus présente sur la version définitive d’Android 10. Dommage, pouvoir transformer son smartphone en un véritable ordinateur en y branchant un dongle le reliant à l’écran et au clavier peut avoir un côté très pratique.

Les solutions existantes ne sont pas parfaites et on imagine facilement que Google n’a pas souhaité lancer un produit qui n’est pas fini (ce ne serait pas le seul…). On aimerait néanmoins voir arriver nativement cela dans Android afin de proposer une version universelle et éviter que les options propriétaires se multiplient, brouillant le message autant pour le consommateur que pour les développeurs qui devront adapter leurs applications et services à de telles configurations.

Un thème sombre programmable

Android 10 possède enfin un thème sombre système capable de gérer automatiquement le design de toutes les applications compatibles. Il n’offre cependant que deux positions : activé ou désactivé.

Avec Android 11, on aimerait que Google s’inspire de ce qui se fait ailleurs — chez Samsung sur One UI par exemple — et propose un peu plus de personnalisation à ce niveau. Il serait de bon ton de proposer un réglage de la plage horaire d’activation ou encore une activation automatique en fonction de la luminosité ambiante ou des heures de lever et de coucher du soleil. On sait par ailleurs que Google travaille bien sur cette fonctionnalité.

Une annulation système

Sur ordinateur, le raccourci clavier CTRL+Z (ou CMD+Z sur macOS) est le meilleur allié des maladroits. Il permet en effet d’annuler la dernière action. Si vous avez supprimé tout le contenu d’un mail par mégarde, appuyez sur ces deux touches et votre texte réapparaît comme par magie.

Sur iOS, l’équivalent est disponible avec la fonction d’annulation système. Que vous soyez dans les menus de votre iPhone ou sur une application tierce, il est toujours possible d’annuler ce que vous venez de faire en un clin d’œil. Google, si tu nous lis…

Et plus encore…

Ce sont là nos souhaits pour des fonctions marquantes qu’on aimerait voir apparaître sur Android 11, mais cette future mise à jour apportera certainement, en plus des nouveautés majeures, plein de petites améliorations. Au travers de quelques éléments de code, certains ont déjà découvert par exemple que le système pourrait supprimer la limite de 4 Go pour la capture de vidéos, une meilleure gestion de la mémoire vive, ou un mode avion qui ne désactive pas le Bluetooth.

Bon, ça bien sûr c’est pour ceux qui auront Android 11, d’autres attendent toujours le déploiement d’Android 10.