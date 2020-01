Oppo, Vivo et Xiaomi lancent enfin leur « AirDrop » universel

Pour faciliter le transfert de fichiers entre différents modèles de smartphones, trois grands groupes se sont associés pour créer une nouvelle norme.

Oppo, Vivo et Xiaomi ont annoncé une collaboration autour d’une alliance nommée : Peer-to-Peer Transmission Alliance. Ces fabricants de smartphones ont conçu et vont promouvoir une norme pour faciliter l’échange de fichiers entre smartphones de différentes marques. Le système utilisera le Wi-Fi Direct.

Xiaomi, OPPO and vivo have joined forces to take their Peer-to-Peer Transmission Alliance global, bringing:

1⃣Seamless cross-brand file transfer

2⃣Support transfer of multiple formats

3⃣Protocol for high-speed and stable wireless transfer

Welcome more phone brands to join us! pic.twitter.com/NPSrGTc6lX

— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) January 2, 2020