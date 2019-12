Android 11 R pourrait changer le comportement du mode Avion sur Android. Les réseaux sans-fil seraient toujours coupés, à l’exception du Bluetooth audio.

Le mode avion des smartphones est pratique à plus d’un titre. En plus de permettre en principe de couper les transmissions sans fil, à utiliser au décollage et l’atterrissage de l’avion, ce mode permet aussi d’économiser de la batterie facilement, ou de se couper du réseau pendant un instant.

Avec la montée en popularité des casques Bluetooth, en particulier ceux à réduction de bruit ou les écouteurs True Wireless, le mode avion est un peu moins pratique à utiliser. Comme il coupe le Bluetooth, il coupe aussi la transmission avec le casque audio, et donc la musique ou le podcast en cours d’écoute.

Android 11 R

Coutumier du fait, le site XDA-Developers a mis en lumière un changement dans le code source d’Android prévu pour la prochaine version du système, Android 11 R, prévue en 2020.

La nouvelle option ajoutée par cette modification est explicite.

Ne pas éteindre le Bluetooth dans le mode avion activé dans les situations suivantes : si un périphérique est branché avec le mode Bluetooth A2DP

si un appareil auditif est connecté en Bluetooth

Si cette modification est bien activée dans Android 11 R, il sera possible de continuer d’utiliser son casque Bluetooth, même si le mode avion est activé. En revanche, les autres périphériques comme les souris ou les manettes de jeu seront bien désactivés.