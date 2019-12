Google prévoit une meilleure gestion de la mémoire vive pour tous les smartphones Android

Les Pixel 4 ont bénéficié récemment d'une mise à jour pour améliorer la gestion de la mémoire vive. Cette nouvelle fonctionnalité est prévue pour les autres smartphones Android.

Vous avez certainement remarqué que les iPhone ont toujours besoin d’une plus petite quantité de mémoire RAM pour fonctionner aussi bien que les smartphones Android. Il faut 4 Go de mémoire RAM pour les iPhone 11 et 11 Pro, alors qu’il est désormais courant de trouver des smartphones Android avec 8 ou 12 Go de mémoire RAM. C’est un sujet déjà évoqué à de nombreuses reprises et on répond souvent aux détracteurs d’Android qu’Apple maîtrise toute la chaîne de valeur de son écosystème et cela lui permet de mieux optimiser le fonctionnement de ses produits. C’est un sujet sérieux, OnePlus et Apple ont été critiqués pour leur gestion agressive de la mémoire vive. Google est conscient de tout ça, et a déjà fait des efforts sur ses propres appareils Pixel 4.

Le média américain The Verge a interrogé Sabrina Ellis, vice-présidente des produits Pixel chez Google, ils ont évoqué ensemble l’avenir des Pixel 4 dont le lancement a été entaché par une autonomie très moyenne. De nouvelles fonctionnalités logicielles sont prévues sur les Pixel 4 qui passeront par une nouvelle manière de déployer ses mises à jour : le « Pixel Drop ». Mais revenons à ces nouvelles fonctionnalités nommées « Pixel-first », car elles arrivent en premier sur les Pixel. Elles pourront se frayer un chemin vers les autres smartphones Android selon Sabrina Ellis.

Parmi les choses intéressantes parmi les fonctionnalités lancées ce mois-ci sur les Pixel 4, on retrouve la gestion améliorée de la mémoire pour les applications en arrière-plan. Bonne nouvelle, Sabrina Ellis a suggéré que la meilleure gestion de la mémoire RAM n’est pas une fonctionnalité spécifique aux Pixel, mais cela représente un changement important pour la plate-forme Android. Cette fonctionnalité devrait donc faire son chemin vers d’autres téléphones Android, mais nous ne savons pas si cela sera le cas avant ou après l’arrivée de la prochaine version d’Android prévue au printemps 2020.