Après avoir été pointé du doigt pour sa gestion agressive de la RAM, OnePlus promet de s’améliorer sur différents points dans ses prochaines mises à jour.

Plus le temps avance, plus Android s’améliore. Cependant, plus les utilisateurs sont conscients des avancées technologiques, plus ils sont aussi conscients des modifications et des ficelles qu’utilisent les constructeurs pour améliorer leur formule.

Récemment, la gestion de la RAM et des applications actives a été mise en lumière par une nouvelle étude. Sur celle-ci, OnePlus s’est placé parmi les pires en matière d’agressivité. Lors d’un forum développeur, la marque a promis de s’améliorer.

OnePlus va changer sa manière de gérer les applications

Concernant sa gestion de la RAM, OnePlus a promis de revoir la manière dont il tue les applications en fond de tâche pour optimiser sa batterie. Ce correctif sera déployé sur les appareils OnePlus sous OxygenOS au cours des prochaines mises à jour.

Mais ce n’est pas tout, puisque d’autres promesses intéressantes ont été faites au cours de ce forum :

Les sources Kernel sortiront à temps pour chaque build des Open Beta OxygenOS

Un programme de chasse aux bugs et vulnérabilités va être mis en place

Sur les forums OnePlus, les ROM custom seront mises en avant pour les appareils en fin de support logiciel

Les appareils seront mis à disposition plus rapidement des développeurs à chaque sortie

Plus de développeurs auront accès à ces appareils

Les rencontres entre développeurs de la communauté OnePlus deviendront plus fréquentes

Du dialogue nait donc, des avancées positives pour la marque comme pour ses utilisateurs. Espérons que cette ouverture sera conservée et améliorée dans les années à venir.