Samsung et Microsoft : transfert de fichiers simplifié entre Galaxy et PC

Microsoft a annoncé la possibilité de glisser-déposer des fichiers facilement à distance entre un smartphone Samsung et un PC sous Windows 10. Une nouvelle pierre à l'édifice de Your Phone.

Le service Your Phone de Microsoft continue de s’améliorer version après version, en particulier avec les smartphones Samsung. La firme de Redmond est en effet partenaire avec la marque sud-coréenne et les smartphones Galaxy bénéficient donc d’une bien meilleure intégration.

Dernier exemple en date, la possibilité de glisser-déposer des fichiers directement entre le smartphone et le PC pour faire un transfert de fichier sans fil.

Une phase d’expérimentation

Cette nouvelle fonction est pour le moment en test pour les membres du programme Windows Insider. Mais elle devrait rapidement être disponible pour test.

Il est nécessaire de télécharger la version 1.5 de l’application Link To Windows, l’application Android de synchronisation réservée aux smartphones Samsung, alors que les autres appareils utilisent « votre assistant mobile ».

Une fois que l’application est à jour, il suffit que le smartphone et le PC soient sur le même réseau Wi-Fi pour être connecté et transférer des fichiers. Il est possible de transférer jusqu’à 100 fichiers à la fois, avec un poids maximum de 512 Mo par fichier.

Microsoft prépare le terrain pour Surface Duo

Microsoft continue donc d’ajouter des fonctions de synchronisation entre les smartphones Samsung et les PC Windows. Cela permet aussi à la firme de travailler cet écosystème transversal entre Android et Windows dont elle aura besoin pour le Surface Duo.

Il ne fait aucun doute que le smartphone à deux écrans de Microsoft, qui tourne sous Android avec le Play Store de Google, bénéficiera de tous les travaux effectués avec Samsung au cours des derniers mois. De quoi proposer un écosystème à la hauteur de ce que propose Apple ? Il faudra attendre la sortie de l’appareil pour le vérifier.