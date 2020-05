Galaxy Z Flip 2 : Samsung réfléchit à proposer un écran externe plus grand

Un brevet déposé par Samsung permet de découvrir le design envisagé pour un successeur du Galaxy Z Flip. Le smartphone pourrait profiter de trois appareils photo -- au lieu de deux -- au dos, ainsi que d'un écran externe plus large que le premier modèle.

En février dernier, lors de la présentation des Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, le constructeur coréen présentait également son deuxième smartphone doté d’un écran pliable, le Samsung Galaxy Z Flip. Contrairement au Galaxy Fold, il profitait d’une pliure horizontale pour se refermer à la verticale, à la manière d’un smartphone à clapet. Néanmoins, si le smartphone profitait bien d’un deuxième écran à l’extérieur, celui-ci était particulièrement petit.

Il semble désormais que Samsung travaille sur le successeur du Galaxy Z Flip. C’est en tous cas ce qu’a pu repérer le site néerlandais LetsGoDigital dans un brevet publié en le 28 mars auprès du bureau mondial de la propriété intellectuelle. Ce brevet permet de découvrir les schémas de deux smartphones différents, un modèle « A » qui ressemble grandement au Galaxy Z Flip, et un modèle « B » avec quelques légères modifications.

Trois appareils photo envisagés au dos

Dans les deux cas, une différence majeure est à souligner avec le Galaxy Z Flip. En effet, les deux schémas présentent un téléphone équipé non pas de deux appareils photo au dos, mais de trois objectifs distincts. C’est dans ce cadre qu’on peut voir la principale différence entre les deux propositions de Samsung. Si la version A reprend le même emplacement pour l’appareil photo, positionné à l’horizontale en haut à gauche, la proposition B les place quant à elle à la verticale.

Une manière pour Samsung de gagner potentiellement un peu de place afin d’étendre l’affichage externe. Il faut dire qu’il s’agissait là de l’une des principales critiques adressées au Galaxy Z Flip. « Si vous recevez un long message, vous n’aurez sans doute pas le temps de lire en entier, car le défilement est lent et que l’écran externe se met en veille au bout d’une poignée de seconde », écrivions-nous dans notre test du Galaxy Z Flip. Il ne s’agirait cependant pas de proposer un grand écran comme c’est le cas sur le Galaxy Fold, mais simplement un affichage secondaire un peu plus large, permettant d’afficher de plus longs messages ou notifications.

Pour l’heure, il ne s’agit néanmoins que d’un brevet déposé par Samsung. Si la piste semble donc étudiée par le constructeur coréen, rien n’indique qu’elle soit finalement validée pour le successeur du Galaxy Z Flip. Si la firme conserve son calendrier actuel, le smartphone pourrait être présenté au début de l’année 2021, en même temps que les futurs Galaxy S30.