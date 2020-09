Samsung Galaxy Z Fold 2 : comment suivre l’annonce en direct

Samsung va officiellement présenter en détail son Galaxy Z Fold 2, le nouveau smartphone pliable de sa gamme de produits. Suivez l'événement en direct pour connaître les caractéristiques, le prix et la date de sortie de l'appareil.

Samsung a déjà montré un bel aperçu du Galaxy Z Fold 2, son nouveau smartphone pliant. Toutefois, la présentation en question avait assez brève et consistait plus en un teasing en marge de l’annonce du Galaxy Note 20 Ultra que d’une officialisation en bonne et due forme. Le géant sud-coréen voulait en effet garder quelques surprises pour aujourd’hui, mardi 1er septembre.

Regardez l’annonce du Samsung Galaxy Z Fold 2 en direct

À 16 heures (heure de France métropolitaine), débutera l’événement dédié au Samsung Galaxy Z Fold 2. Subtilement appelée « Unpacked 2 », cette conférence sera l’occasion de découvrir certaines informations pratiques concernant le smartphone pliable, notamment son prix et sa disponibilité en plus de sa fiche technique plus détaillée. Pour regarder cette présentation en direct, il suffira de lancer la vidéo YouTube ci-dessous.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Frandroid sera évidemment sur le pont pour couvrir cette annonce en détail. N’hésitez donc pas à revenir sur cet article aux alentours de 16 heures pour découvrir ce Galaxy Z Fold 2 avec nous.

Le téléphone promet d’être très alléchant : l’aperçu livré par Samsung permettait déjà de voir un appareil mieux fini que le Galaxy Fold premier du nom avec notamment un écran interne débarrassé de la grosse encoche au profit d’un poinçon plus discret et un écran externe occupant une partie bien plus importante de la surface qu’il recouvre. Rappelons aussi qu’entre-temps, la marque a aussi sorti le Galaxy Z Flip, mais celui-ci adopte le format d’un smartphone à clapet.