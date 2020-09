Galaxy Z Fold 2 : Samsung dévoile son prix et sa date de sortie

Comme promis, Samsung a révélé plus d'informations sur son Galaxy Z Fold 2 en ce début de mois de septembre. On retient surtout l'officialisation du prix et de la date de sortie du nouveau smartphone pliable.

Au début du mois d’août, Samsung a bien montré son nouveau smartphone pliant, le Galaxy Z Fold 2. L’occasion de découvrir son design nettement plus abouti que le premier modèle sorti en 2019. L’écran externe occupe une grande partie de la surface avant tandis que celui à l’intérieur et qui se plie ne souffre plus d’une disgracieuse encoche dans le coin. Les deux dalles arborent un poinçon.

Toutefois, le géant sud-coréen était resté discret sur une bonne partie de la fiche technique de l’appareil et surtout sur son prix et sa date de sortie. La marque préférait en effet attendre l’événement d’aujourd’hui, mardi 1er septembre, appelée « Unpacked Part 2 », pour dévoiler ces précieuses informations.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 dans sa forme smartphone // Source : Samsung Le Samsung Galaxy Z Fold 2 légèrement plié // Source : Samsung

L’écran externe de 6,2 pouces offre ainsi un ratio 25:9 quand la grande dalle de 7,6 pouces à utiliser en mode tablette opte pour un étrange ratio 22,5:18. Cette dernière profite par ailleurs d’un mode 120 Hz adaptatif introduit par le Galaxy Note 20 Ultra pour offrir une meilleure fluidité.

Pour le reste : voici comme se présente la fiche technique du Galaxy Z Fold 2 :

Snapdragon 865+ ;

12 Go de RAM ;

Espace de stockage de 256 Go (non extensible) ;

Triple module photo à l’arrière : capteur principal de 12 mégapixels (f/1,8) ; ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ; téléobjectif x2 de 12 mégapixels (f/2,4) ;

capteur selfie externe de 10 mégapixels (f/2,2) ;

capteur selfie interne de 10 mégapixels (f/2,2) ;

batterie de 4500 mAh ;

chargeur de 25 W ;

compatible 5 G.

Concernant le poids et les dimensions, le Galaxy Z Fold 2 affiche 279 grammes sur la balance et des dimensions qui varient évidemment entre sa forme pliée et dépliée :

159,2 x 128,2 x 6,9 mm en mode tablette ;

159,2 x 68 x 16,8 mm en mode smartphone.

Samsung affirme avoir renforcé la charnière. À cet égard, on peut d’ailleurs utiliser le Galaxy Z Fold 2 en position « assis » et taper dessus comme on le ferait avec un ordinateur portable. C’est aussi pratique pour les visioconférences. Ladite charnière est aussi assez solide pour tenir sans problème en mode tente pour regarder des vidéos tranquillement.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy Z Fold 2 en France

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 débarquera en France au prix de 2020 euros à partir du 18 septembre prochain. Un an d’abonnement au service d’assurance Samsung Care+ est par ailleurs offert. Si vous avez le Galaxy Fold de première génération en parfait état, vous pourrez l’échanger en profitant d’une remise de 1120 euros.

Deux coloris existent : bronze, avec une finition verre mat, et noir, avec un revêtement glossy. Vous pouvez par ailleurs d’ores et déjà lire notre prise en main du Galaxy Z Fold 2.