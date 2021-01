Samsung Galaxy S21 : la rumeur d’une version 4G plus abordable enfle

Galaxy Club a repéré un numéro de modèle qui pourrait correspondre à un quatrième Samsung Galaxy S21. L’hypothèse d’une variante 4G moins onéreuse fait alors surface.

Vous l’avez forcément remarqué lors de la conférence Unpacked de Samsung : les trois Galaxy S21 (S21, S21 Plus et S21 Ultra) qui ont été présentés sont compatibles avec la 5G, et ce afin d’anticiper ou de s’adapter à la nouvelle norme mobile actuellement déployée partout dans le monde.

Faut-il pour autant enterrer la 4G sur les Galaxy S21 ? Le média néerlandais Galaxy Club, toujours très bien informé sur la marque coréenne, n’y croit guère. Et le site se permet même d’émettre l’hypothèse suivante : une variante 4G moins onéreuse pourrait débarquer au catalogue dans un avenir proche.

Un indice intriguant via Bluetooth SIG

Galaxy Club nourrit cette supputation par la découverte d’un intriguant numéro de modèle déniché dans la base de données de Bluetooth SIG, l’organisme qui supervise les normes Bluetooth et attribue des licences aux fabricants. Le numéro en question, SM-G990F, est accompagné du nom du produit : Galaxy S21.

Le document a été ajouté le 18 janvier dernier, et non avant l’intronisation des trois Galaxy S21. Pour le média batave, cette déclinaison pourrait ainsi proposer de la 4G à un prix moins onéreux que le S21 5G classique vendu 859 euros, lui-même plus abordable que le S20 lancé il y a un an au prix de 909 euros.

Si tel était le cas, le Galaxy S21 4G pourrait tout à fait embarquer les mêmes caractéristiques techniques que son homologue 5G, ou du moins le même processeur — Snapdragon 888 ou Exynos 2100, selon votre zone géographique. Il suffirait à Samsung de retirer simplement les antennes du modem 5G présent sur la puce.

La prudence est de mise

Proposer une version 4G moins chère pourrait aussi être un argument commercial et marketing supplémentaire pour qui ne porterait aucun intérêt à la 5G. En France, cette dernière se déploie progressivement, mais ne couvre pas encore tout l’Hexagone en privilégiant d’abord les grandes villes.

Ici, le chaebol pourrait alors attirer de nouveaux clients dans ses filets. Mais à l’heure d’écrire ces lignes, la prudence reste de mise et de grandes pincettes doivent être prises jusqu’à ce que Samsung communique, ou pas, à ce sujet.