Samsung Galaxy A52 et A72 : comment suivre la présentation en direct

Samsung dévoile aujourd'hui, mercredi 17 mars 2021, ses Galaxy A52 et Galaxy A72. Voici comment suivre l'événement en direct.

La gamme Galaxy A est la championne de l’ombre de Samsung. Si le Sud-Coréen multiplie les campagnes de communication sur ses modèles premium riches en technologies, ce sont bien les smartphones aux tarifs plus abordables qui permettent au géant de faire du volume. À ce titre, le Galaxy A52 et le Galaxy A72 revêtent une importance particulière.

Ces deux appareils présentés aujourd’hui devraient en effet connaître un joli succès commercial, à l’instar de leurs prédécesseurs, surtout le Galaxy A52 héritier du Galaxy A51, smartphone le plus vendu de la marque à travers le monde en 2020.

Comment suivre la conférence des Samsung Galaxy A52 et Galaxy A72 en direct

Sans révéler officiellement le nom des appareils qui seront présentés, Samsung a donné rendez-vous pour un événement Unpacked ce mercredi 17 mars 2021 à 15 heures (heure de Paris).

Pour regarder en direct la présentation des Galaxy A52 et Galaxy A72 — ou peut-être d’autres déclinaisons –, il vous suffira de lancer la vidéo YouTube ci-dessous à partir de 15 heures.

Vous pourrez aussi nous retrouver ici sur Frandroid pour découvrir avec nous les nouveautés de Samsung.

Ce qu’on attend des Galaxy A52 et Galaxy A72 de Samsung

Des rendus montrant le design du Galaxy A52 circulent déjà sur le web, et il en va de même pour le Galaxy A72. En outre, pour le premier cité, il faut s’attendre à deux déclinaisons : avec ou sans 5 G.

Il est également fait mention d’améliorations intéressantes sur l’audio et la photo avec l’arrivée de deux haut-parleurs vraiment stéréo et d’un zoom numérique plus puissant.