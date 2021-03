Cette barrette RAM DDR5 Samsung a une capacité de 512 Go

Samsung a dévoilé une impressionnante barrette de mémoire DDR5 pour les serveurs. Elle permet d'avoir 512 Go de RAM.

Nos PC contemporains utilisent généralement de la mémoire RAM DDR4 ou DDR3 pour les plus anciens, avec une capacité de mémoire vive allant jusqu’à 32 ou 64 Go pour les machines les plus véloces (en moyenne, on est souvent plus proche des 4 à 16 Go).

Mais l’industrie devrait bientôt se tourner vers la DDR5 permettant des débits bien plus rapides à consommation égale. Et Samsung présente justement un premier produit pour initier le mouvement.

Des débits en hausse

La marque annonce ni plus ni moins que la commercialisation de la première barrette de RAM DDR5 avec une capacité tout de même de 512 Go.

Ce n’est pas tout, elle bénéficie aussi d’un débit montant à 7200 Mbit/s, soit le double des performances de la DDR4, promet Samsung.

Évidemment avec un tel niveau de capacité et de technologie, ce n’est pas vraiment le particulier qui est visé ici, mais plutôt les entreprises. Ce produit devrait en effet trouver client sur le marché du superordinateur, de l’intelligence artificielle et du machine learning.

Pour le grand public, la mémoire DDR5 devrait commencer à faire parler d’elle à partir de 2022-2023.