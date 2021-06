L’assistant de Samsung, Bixby, bientôt remplacé par Sam ? Difficile à croire

Alors que les concepteurs des assistants vocaux, qui les ont dotés de voix féminines dans la plupart des pays, sont accusés de propager par là des « stéréotypes de genre », Samsung pourrait annoncer bientôt le remplaçant de Bixby. Sam, son nouveau nom, aurait l'apparence et la voix d'une femme.

Bixby, l’assistant Samsung, serait remplacé par Sam. C’est en tout cas ce que laisse penser des leaks partagés sur les réseaux sociaux. Il est difficile de trouver des informations précises de la provenance de ces images. D’après nos recherches, elles auraient été publiées par erreur par le studio d’illustration Lightfarm.

D’après un article également publié par erreur, Lightfarm aurait signé une collaboration avec l’Agence Cheil — une agence de communication qui appartient à Samsung. L’article et les images associées ont été supprimés rapidement à la suite de leur publication.

Bixby bientôt remplacé par Sam ? Difficile à croire

Sam serait une femme aux yeux bleus, aux cheveux bruns mi-longs avec des traits qui nous font penser à un personnage de Pixar. Nous nous attendions à ce que l’assistant Bixby soit remplacé à l’avenir, néanmoins ce leak est surprenant à plus d’un titre.

Comme vous l’avez sans doute remarqué, le nouvel assistant connecté coréen aurait un genre. Samsung en jouerait-il consciemment ? Peut-il éviter de renforcer les stéréotypes de genre ? Le risque est qu’un assistant féminisé amplifie nos a priori sexistes, avec la reproduction des stéréotypes de genre, mais surtout son caractère inconscient, qui est pernicieux et dangereux.

Mais alors pourquoi pousser la ressemblance jusqu’à genrer ? Est-ce la demande ou l’offre qui crée ce besoin ? Surtout que les concepteurs des assistants vocaux, qui les ont dotés de voix féminines dans la plupart des pays, sont accusés de propager par là des « stéréotypes de genre ».

En avril 2021, Apple a supprimé la mention du genre sur son assistant Siri. Les voix de Siri s’appellent désormais « Voix 1 » et « Voix 2 » et non plus « Homme » et « Femme ». De plus, il n’y a plus de réglage par défaut. Lors de la configuration de l’iPhone, il est désormais demandé de choisir l’une des voix.

Bref, l’assistant Sam est une information à prendre avec de grosses pincettes en attendant son officialisation. Cela pourrait être de simples propositions publiées par erreur par le studio brésilien.