Sennheiser Accentum Wireless : ce casque à réduction de bruit a tout d’un grand, sauf le prix

Sennheiser a inauguré une nouvelle gamme de casques audio, à un tarif plus accessible que les modèles Momentum avec son nouveau Accentum Wireless.

Sur le segment des casques audio sans fil, Sennheiser s’était jusqu’à présent démarqué avec sa gamme Momentum. Néanmoins, les modèles sont proposés à des tarifs relativement élevés, qui les positionnent en face des cadors du marché que sont Bose et Sony. Pour se démarquer, le constructeur allemand a donc décidé de lancer, ce mardi, le premier modèle d’une nouvelle gamme de casques à réduction de bruit, le Sennheiser Accentum Wireless.

L’idée de Sennheiser est ainsi de reprendre la philosophie des modèles haut de gamme Momentum, mais à un prix plus réduit, sans négliger pour autant les fonctionnalités ou la qualité sonore.

aptX HD, Bluetooth multipoint et audio par USB

Concrètement, le Sennheiser Accentum Wireless est un casque doté de deux transducteurs dynamiques de 37 mm et compatible avec les codecs SBC, AAC, aptX et aptX HD. Toujours du côté de l’audio sans-fil, le constructeur propose ici une connexion en Bluetooth 5.2 avec une gestion du multipoint pour connecter le casque en même temps à un smartphone et un PC portable par exemple. Néanmoins, la connectivité ne s’arrête pas au sans-fil, mais passe également par le connecteur USB-C.

Utilisé pour la charge, le connecteur va également servir à faire transiter l’audio par USB-C, à l’instar de ce que proposait déjà le Momentum 4 Wireless, mais également le Bowers & Wilkins Px7 S2 ou le Beats Studio Pro. De quoi permettre de profiter de sa musique sans compression audio tout en profitant du DAC et du traitement proposé par Sennheiser.

La réduction de bruit active n’a pas été oubliée puisque le Sennheiser Accentum Wireless est doté d’un système de réduction de bruit hybride. Il peut par ailleurs s’appuyer sur deux microphones pour la captation des voix durant les appels vocaux, ainsi que sur un traitement spécifique pour réduire les bruits du vent.

Enfin, Sennheiser n’a pas lésiné sur l’autonomie de son casque puisque la batterie intégrée de 800 mAh est censée lui permettre de fonctionner pendant 50 heures avec la réduction de bruit activée. La recharge rapide filaire permettrait quant à elle de passer en 10 minutes à cinq heures d’autonomie.

Le Sennheiser Accentum Wireless est disponible en précommande à compter de ce mardi au prix de 179,90 euros. Il sera disponible dans le commerce en version noire dès le 4 octobre et fin novembre pour le modèle blanc.