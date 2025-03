Test Sennheiser HD550 : le son sans filtre

Le casque hi-fi filaire Sennheiser HD550 // Source : Tristan Jacquel

Sur un marchĂ© des casques audio largement dominĂ© par les modèles Bluetooth, oĂą la rĂ©duction de bruit active, la connexion multipoint et les assistants vocaux sont devenus des standards, les fabricants historiques de casques hi-fi continuent de dĂ©velopper de nouveaux modèles, Ă l’attention des passionnĂ©s de son — pour qui le sans fil n’est pas une option — mais aussi des gamers. Avec le HD550, Sennheiser propose un casque filaire Ă©quipĂ© de transducteurs de haute qualitĂ©, qui ne souffre d’aucune latence dans les jeux vidĂ©o et permet d’Ă©couter de la musique avec toutes les sources analogiques Ă©quipĂ©es d’une sortie mini-jack ou jack.

Le Sennheiser HD550 complète l’offre d’entrĂ©e de gamme du fabricant allemand et se positionne aux cĂ´tĂ©s du HD505, dont il diffère par les transducteurs et sa signature sonore amĂ©liorĂ©e.

Sennheiser HD 550 Spécifications techniques

Sennheiser HD 550 Léger et adapté à toutes les têtes

Le casque Sennheiser HD550 se distingue par un design sobre et fonctionnel. Sa coque en plastique lĂ©ger et robuste prĂ©sente une construction soignĂ©e, avec des grilles en aluminium qui laissent apercevoir les transducteurs internes. C’est un grand casque, avec un arceau ajustable pour convenir aux grandes tĂŞtes. Ses oreillettes offrent un espace gĂ©nĂ©reux, et aucune oreille ne devrait s’y trouver Ă l’Ă©troit. Les coussinets en velours et l’arceau recouvert de cuir synthĂ©tique intègrent une mousse Ă mĂ©moire de forme qui exerce une pression bien dosĂ©e sur le crâne de l’utilisateur.

Le casque se caractĂ©rise par sa lĂ©gèretĂ©, un atout apprĂ©ciable lors de longues sessions d’Ă©coute. // Source : Tristan Jacquel

Sennheiser a intĂ©grĂ© un câble dĂ©tachable de 1,80 mètre qui permet une certaine libertĂ© de mouvement. Le connecteur mini-jack 2,5 mm Ă verrouillage par quart de tour garantit quant Ă lui une connexion stable. Par consĂ©quent, il est possible de remplacer le câble fourni par un modèle de qualitĂ© supĂ©rieure, par exemple avec un cuivre OFC (sans oxygène) plus pur, afin d’amĂ©liorer la transparence sonore.

Un adaptateur mini-jack vers jack 6,35 mm est fourni // Source : Tristan Jacquel

Ceci dit, le câble livrĂ© donne d’excellents rĂ©sultats avec la plupart des sources. Pour le transport, un simple pochon en tissu lĂ©ger est fourni.

Sennheiser HD 550 Une structure totalement ouverte

Le HD550 adopte une architecture ouverte, une caractĂ©ristique qui le distingue des casques Bluetooth grand public. Au travers des grilles mĂ©talliques de oreillette, les ondes sonores arrière s’Ă©chappent librement vers l’extĂ©rieur. Cette conception prĂ©sente plusieurs avantages. L’absence de paroi arrière Ă©limine les rĂ©flexions indĂ©sirables des ondes sonores Ă l’intĂ©rieur de la coque, ce qui permet au transducteur de fonctionner sans contraintes de pression, et d’offrir ainsi une restitution plus naturelle et authentique.

Le câble est logĂ© sur l’oreillette gauche du casque // Source : Tristan Jacquel

En conséquence, la scène sonore est bien plus vaste et aérée que la plupart des casques Bluetooth fermés.

Cependant, cette structure ouverte comporte aussi des inconvĂ©nients. L’isolation phonique est limitĂ©e, ce qui signifie que les bruits ambiants restent audibles, et le son Ă©mis par le casque peut ĂŞtre perçu par votre entourage. De plus, le niveau des graves est souvent moins prononcĂ© que celui des casques fermĂ©s, qui redirigent les ondes arrière directement vers l’oreille.

Au coeur du HD550, on trouve un transducteur dynamique large bande, fabriquĂ© en Irlande, dĂ©rivĂ© de celui du HD505 — avec quelques lĂ©gères diffĂ©rences. Sa couverture frĂ©quentielle est un peu plus large, sa sensibilitĂ© Ă©galement (il joue un peu plus fort) et son impĂ©dance aussi. En rĂ©sistant un peu plus au courant qui arrive de l’amplificateur (portable, ordinateur, ampli…), le HD550 place la source dans un fonctionnement optimal et le son s’en trouve amĂ©liorĂ©. VĂ©rification faite, le casque n’est pas difficile Ă alimenter et un simple smartphone permet de le faire jouer fort.

Sennheiser HD 550 Un grave solide, des voix améliorées et du plaisir à la clé

Disons-le tout de suite, le Sennheiser HD550 sonne mieux que le HD505. Cela ne tient pas Ă grand chose : un peu plus de grave, des voix mieux incarnĂ©es et un aigu un poil plus fin. Les voix apparaissent lĂ©gèrement plus basses en tonalitĂ©, ce qui leur confère une qualitĂ© plus naturelle. Les aigus, quant Ă eux, sont plus raffinĂ©s et dĂ©taillĂ©s, avec Ă la clĂ© une restitution globale plus Ă©lĂ©gante. Pas besoin de lui associer un ampli casque de compĂ©tition, ces diffĂ©rences s’entendent avec la sortie casque d’un smartphone ou d’un ordinateur. Évidemment, la restitution gagne en dĂ©tails en lui associant un petit ampli DAC USB, comme l’Audioquest DragonFly. La scène sonore s’élargit, la dynamique se renforce et les dĂ©tails Ă©mergent avec clartĂ©.

Selon la source utilisĂ©e, le son peut donc varier, mais le HD550 ne rĂ©vèle jamais un caractère fondamentalement diffĂ©rent. En somme, il n’est pas nĂ©cessaire de dĂ©penser une fortune pour profiter de ses qualitĂ©s.

Le grave

La conception ouverte du casque influence naturellement la restitution des basses fréquences, mais le grave est bien présent, et le HD550 offre une réelle profondeur. Les lignes de basse sont riches, et les impacts de batterie sont précis et sans traînage.

Le médium

Les voix bénéficient d’une excellente définition, et les instruments acoustiques sont reproduits avec un naturel convaincant. Il y a un surcroît de clarté, qui laisse distinguer les différentes couches sonores, même dans des passages complexes. Bien que la mise en avant du médium puisse paraître insistante par moments, elle garantit une restitution détaillée des éléments essentiels de la musique.

L’aigu

Les hautes frĂ©quences sont bien Ă©quilibrĂ©es, apportant l’air et la brillance nĂ©cessaires sans jamais devenir agressives. Les cymbales conservent leur texture mĂ©tallique, les cordes leur mordant, et les subtilitĂ©s, comme la rĂ©verbĂ©ration naturelle des instruments, ressortent clairement. MalgrĂ© une lĂ©gère prĂ©dominance des mĂ©diums, les aigus conservent leur place et contribuent efficacement Ă la sensation d’espace et de relief.

Courbe de réponse du Sennheiser HD550

Tout ceci est confirmĂ© par la courbe de rĂ©ponse, conforme Ă l’esthĂ©tique traditionnelle de Sennheiser, avec un renforcement marquĂ© vers 4 kHz pour donner de la clartĂ©. Le mĂ©dium affiche une linĂ©aritĂ© remarquable entre 200 Hz et 2 kHz, ce qui explique le naturel des voix et des instruments. L’aigu est restituĂ© avec la mĂŞme intensitĂ© que le mĂ©dium, sans brillance artificielle.

La réponse en fréquences du Sennheiser HD550 // Source : Tristan Jacquel

En somme, le Sennheiser HD550 offre, dans la pure tradition du fabricant, une restitution sonore caractĂ©risĂ©e par sa clartĂ© et sa prĂ©cision. C’est un casque qui privilĂ©gie la prĂ©cision analytique tout en restant musical.

Scène sonore et impressions d’Ă©coute

Ce casque offre d’excellentes capacitĂ©s dynamiques et assez logiquement la scène sonore en profite. L’Ă©tagement des plans sonores est très sĂ©duisant, que ce soit en largeur et en profondeur. On est frĂ©quemment surpris par les textures sonores, leurs variations de volume.

Le Sennheiser HD550 délivre un son immersif // Source : Tristan Jacquel

Happier Than Ever de Billie Eilish montre la capacitĂ© du HD550 Ă gĂ©rer des dynamiques variĂ©es… et les mixages « nimportequoi ». La douceur de la première partie, avec des voix et des guitares dĂ©licates, se dĂ©voile chaleureusement, puis la montĂ©e explosive dans le dernier acte saisit l’auditeur par sa saturation dĂ©lirante. Le casque Ă©vite l’Ă©cueil, laisse entendre l’intention de l’artiste, mais n’agresse pas l’oreille.

Come Down d’Anderson .Paak illustre bien la prĂ©cision du casque et sa capacitĂ© Ă Ă©largir la scène quand il le faut. La voix de l’artiste est centrĂ©e, presque Ă©troite (c’est voulu), tandis que les instruments gravitent autour et que les chĹ“urs se dĂ©ploient encore plus largement. C’est riche, pas simple Ă restituer dans l’absolu, mais la mayonnaise prend avec le HD550.

Le Sennheiser HD550, casque léger, confortable et musical // Source : Tristan Jacquel

Sur Don’t Know Why de Norah Jones, le HD550 fait preuve de douceur et de chaleur. La voix de Norah Jones s’exprime pleinement, chaque inflexion et Ă©motion Ă©tant soigneusement capturĂ©es. Le piano, avec sa palette harmonique, rĂ©sonne avec une clartĂ© parfois dĂ©licieuse, tandis que les cordes apportent une profondeur qui enveloppe l’auditeur. C’est une expĂ©rience d’écoute Ă la fois relaxante et captivante.

Affiché à 299 euros, le Sennheiser HD550 est proposé à 20 euros de plus que le HD505. Bien que la différence de prix soit minime, le HD550 présente des améliorations notables, notamment des graves plus riches, des voix plus naturelles et des aigus plus fins.