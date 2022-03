Panne chez SFR ? L’Internet fixe et la 4G semblent perturbés

Y a-t-il une panne chez SFR ? Plusieurs utilisateurs de l'opérateur signalent des problèmes sur leur réseaux Internet fixe ou sur la 4G.

Y a-t-il un souci de connexion chez SFR ? C’est en effet ce qu’insinue le nombre croissant de signalements sur DownDetector. Même son de cloche sur Is The Service Down?, une plateforme du même acabit qui indique que des problèmes ont été détectés. L’internet fixe à la maison semble être particulièrement touché, mais les soucis semblent aussi se manifester sur le réseau 4G (et on imagine sur la 5G aussi) de l’opérateur au carré rouge.

Quelques problèmes chez SFR

Sur Twitter également, plusieurs utilisateurs témoignent de problèmes rencontrés. Par ailleurs, des membres de la rédaction font aussi actuellement face à des perturbations de leurs connexions respectives. S’il semble encore prématuré de parler d’une panne généralisée, les difficultés rencontrées touchent quand même une part non négligeable des consommateurs.

Ainsi, vous voici maintenant prévenu : si vous êtes client SFR et que vous avez des soucis de connexion actuellement, vous n’êtes pas la seule personne concernée.

