Sonos plancherait sur une enceinte conçue pour sublimer le Dolby Atmos

La future Sonos Optimo 2 se dévoile dans un article de « The Verge ». L'entreprise miserait sur un système de haut-parleurs dans toutes les directions.

En plus de préparer un nouveau caisson de basse, le Sub Mini, Sonos chercherait à se reconcentrer sur les produits haut de gamme, nous apprendre The Verge. La firme spécialisée dans l’audio travaillerait sur une nouvelle enceinte sans fil appelée en interne Optimo 2.

D’après le site spécialisé, l’Optimo 2 marquerait « une évolution substantielle du design par rapport aux produits existants de Sonos, tels que les Sonos One, Five, Arc, Beam et Roam ». L’appareil adopterait un design plus « funky », en forme de coque à double angle. Par ailleurs, sur le sujet qui nous intéresse, à savoir le son, Sonos fonderait de grandes ambitions. La marque souhaiterait tout simplement en faire son enceinte la plus performante qu’elle ait jamais produite.

L’arsenal de l’Optimo 2

Pour ce faire, Sonos intègrerait une bardée de haut-parleurs, « dont plusieurs qui tirent dans différentes directions depuis le dessous de la coque, entre la grille du haut-parleur avant et la plaque arrière », nous apprend toujours The Verge. De quoi profiter du Dolby Atmos comme il se doit. Elle embarquerait en outre deux fois plus de RAM et huit fois plus de mémoire flash que n’importe quel produit de Sonos jusqu’ici. Elle devrait en outre bénéficier d’une longue durée de support logiciel.

L’enceinte intègrerait également des microphones dans le but d’optimiser ses performances en fonction de l’endroit où elle diffuse. Ces micros offriraient par ailleurs l’intégration du contrôle vocal.

Si la reconstitution 3D publiée par le site représente l’enceinte avec un coloris orange, il faudra davantage s’attendre à un duo blanc et noir plus traditionnel. Le petit rectangle à l’avant est censé représenter l’endroit où se situerait le logo de Sono.

Une entrée ligne via USB-C

Côté fonctionnalité, la Sonos Optimo 2 supporterait la lecture de musique via WiFi et bien sûr Bluetooth, mais aussi via une entrée USB-C à l’arrière de l’appareil. Il s’agirait donc du second appareil de Sonos, avec la Five, à intégrer une entrée ligne, mais aussi la première enceinte à le faire en passant par l’USB-C.

Si son nom intègre le chiffre 2, cela n’est pas pour rien. En effet, l’Optimo 2 serait le meilleur produit d’une nouvelle gamme intègrait une Optimo 1 et une Optimo 1 SL, SL indiquant qu’elle ne comporterait pas de microphones. Les trois produits accompagneraient une mise à jour majeure des logiciels Sonos, débloquant de nouvelles fonctionnalités.

