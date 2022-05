Le design du Sonos Sub Mini fuite : un caisson de basses moins cher que le Sub

The Verge publie une image du caisson de basses Sono Sub Mini, qui pourrait être lancé bientôt à un prix plus abordable que le Sub.

Alors que la barre de son Sonos Ray a été présentée il y a quelques jours, plus abordable que la Sonos Beam, la marque voudrait lancer prochainement un nouveau caisson de basses plus abordable que le Sonos Sub qui coûte actuellement 799 euros. Nommé Sub Mini, son design a été dévoilé par The Verge.

Un caisson de basses qui avait déjà fuité il y a quelques mois

En novembre dernier, un utilisateur de Reddit avait remarqué la mention d’un appareil « Sub Mini » dans l’application mobile Sonos. Difficile de croire qu’il s’agit d’une erreur de la part de Sonos ; à l’époque le produit est décrit comme un « caisson de basses plus petit et cylindrique » comparé au Sub.

Le design du Sonos Sub Mini confirmé par The Verge

Le média américain vient de confirmer l’existence d’un Sonos Sub Mini et partage même un premier aperçu de sa conception. Une image qui vient corroborer la description physique du caisson en novembre dernier dans l’application Sonos. The Verge déclare que son nom de modèle est Sonos S37 : un numéro qui vient juste après la Sonos S36, qui est en fait la barre de son Sonos Ray.

La particularité de ce caisson de basses encore mystérieux, c’est qu’il a une partie découpée au milieu en forme de pilule, là où celle du Sub était rectangulaire. Sur les composants, ils seraient évidemment plus petits et moins puissants.

The Verge ne connaît pas encore les différentes fonctionnalités, la date de sortie, ni même le prix du Sonos Sub Mini. Mais nous pouvons supposer que cette enceinte vienne compléter la gamme de barres de son de la marque avec un caisson de basses moins cher, pouvant accompagner la récemment annoncée Sonos Ray.

Une nouvelle fuite pour Sonos, qui nous apprend que le Sub Mini pourrait sortir dans les prochains mois

Cependant, le média spécialisé a eu vent d’un appel de Patrick Spence, PDG de Sonos aux investisseurs en février dernier. Il aurait déclaré que « Au cours de l’exercice 2022, nous nous concentrons sur le lancement de nouveaux produits dans nos catégories de produits existantes ». Si cette déclaration est véridique, il se pourrait donc que le Sonos Sub Mini soit annoncé, voire lancé avant l’automne, l’année fiscale de Sonos prenant fin en septembre 2022. Le PDG a d’ailleurs « exprimé sa frustration en interne avec le personnel de Sonos face à une augmentation des fuites, selon des personnes proches du dossier ». C’est ce qui s’était passé notamment pour les nouvelles couleurs de la Sonos Roam ou encore l’annonce de Sonos Voice Control, l’assistant vocal pour les enceintes de la marque.

