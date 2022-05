L’enceinte nomade Sonos Roam prend des couleurs

Parallèlement à l'annonce de sa nouvelle barre de son Ray et de son assistant vocal maison, Sonos, spécialiste américain du son, a également révélé l'arrivée sur le marché de versions couleur de son enceinte Bluetooth Sonos Roam.

On voit la vie en couleur chez Sonos. Non content d’étendre sa gamme de barres de son avec l’arrivée de la Sonos Ray et de présenter son tout premier assistant vocal maison, le fabricant américain a également décidé de décliner son enceinte nomade Roam en versions plus colorées.

Voici donc venir des déclinaisons terracotta (Sunset), bleue (Wave) et verte (Olive) du plus petit haut-parleur Bluetooth maison. Un produit puissant et polyvalent, mais pas forcément le plus prolifique du catalogue, qui veut ainsi séduire les plus jeunes consommateurs potentiels, adeptes des écoutes en plein air.

La couleur pour faire pencher la balance

Il faut dire que le marché de l’enceinte Bluetooth est extrêmement concurrentiel et saturé. Derrière les quasi-intouchables Ultimate Ears et JBL, difficile de se faire une place au soleil et d’être le compagnon ultime des virées entre amis ou des soirées en terrasse. Alors il faut se démarquer et, sorti du traditionnel choix entre blanc et noir, la couleur peut être un atout.

La marque américaine a fait le choix de coloris plutôt mats qui viennent renforcer le design très élégant et qualitatif de la Roam. Inspirées des paysages luxuriants, de la sérénité d’un bord de piscine ou de mer, voire par un coucher de soleil, les couleurs sont variées et devraient séduire le plus grand nombre.

En cela, Sonos se rapproche des mini-enceintes Bose qui misent sur des couleurs moins criardes que les Megaboom d’UE. La Sonos Roam n’est cependant pas là pour faire parler ses basses en concurrence, mais pour jouer la polyvalence. Bluetooth, nomade, étanche et résistante aux chocs pour être utilisée en dehors de la maison, elle peut aussi fonctionner en Wi-Fi et se greffer à votre écosystème Sonos pour intégrer une écoute en multiroom ou en regroupement stéréo.

Elle affiche aussi une bonne autonomie améliorée (une journée en écoute continue), avec recharge sans fil possible, et est également dotée d’un assistant vocal au choix qui peut désormais être le Sonos Voice Control en plus (ou à la place selon vos besoins) d’Amazon Alexa ou Google Assistant).

Prix et disponibilité de la Sonos Roam

La Sonos Roam existe déjà en blanc ou en noir au prix de 199 euros. Elle est disponible dès ce mercredi en couleur au même tarif.

Cet article a pu être réalisé dans le cadre d’un déplacement avec la marque pour découvrir le produit en avant-première.

