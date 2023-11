Casque, box TV, barre de son… Sonos multiplierait les lancements dès l’an prochain

D'après les informations de Bloomberg, Sonos aurait prévu de lancer non seulement un casque en 2024, mais également une box TV, une nouvelle barre de son, une enceinte nomade et de nouvelles enceintes connectées.

C’est un secret de polichinelle depuis désormais plusieurs années. Sonos, le constructeur spécialisé dans les enceintes connectées et les barres de son, travaillerait sur son tout premier casque audio Bluetooth. La semaine dernière, on apprenait que Sonos préparait un « nouveau produit excitant » dès l’an prochain. Désormais, on en sait un peu plus.

Dans un article publié ce mardi, le journaliste Mark Gurman, de l’agence Bloomberg, révèle en effet que Sonos compterait lancer, dès l’an prochain, plusieurs nouveaux types de produits. Ce serait notamment le cas d’un casque Bluetooth haut de gamme, proposé entre 400 et 500 dollars, afin de faire face à l’AirPods Max d’Apple et au casque QuietComfort Ultra de Bose.

« Un modèle est désormais prévu pour être annoncé en mars prochain, avec une disponibilité du casque en magasin dans les mois suivants », indique Bloomberg, d’après des sources proches du dossier. Le casque de Sonos serait par ailleurs connu sous le nom de code « Duke » et proposerait un format circum-aural afin que les mousses viennent entourer l’oreille de l’utilisateur pour les isoler et non pas simplement se poser dessus. Deux coloris seraient proposés : noir et blanc. Le casque de Sonos serait également compatible avec tout l’écosystème audio du constructeur américain et profiterait également d’un contrôle vocal à l’aide de l’assistant Sonos Voice Control.

Néanmoins, Sonos ne compterait pas s’arrêter aux casques audio et travaillerait d’ores et déjà sur des écouteurs sans fil concurrents des AirPods.

Nouvelle box TV, nouvelle enceinte nomade, nouvelle barre de son…

En plus de ces produits audio nomades, Bloomberg révèle que Sonos plancherait sur un boîtier TV, connu en interne sous le nom de code « Pinewood ». Ce boîtier viendrait concurrencer directement l’Apple TV ou ou le Nvidia Shield TV. Pour ce faire, Sonos aurait développé un fork d’Android avec sa propre interface utilisateur. L’idée serait de proposer non seulement de la télévision en direct et des services de sVOD, mais également une gestion des formats Dolby Vision et Dolby Atmos. Bien évidemment, ce boîtier serait ensuite pleinement compatible avec les enceintes sans fil de la marque pour profiter d’un véritable home cinema.

Enfin, toujours selon Bloomberg, Sonos travaillerait sur un nouveau caisson de basse, une nouvelle enceinte nomade Sonos Roam, une nouvelle barre de son haut de gamme, supérieure à la Sonos Arc et une nouvelle version de son enceinte Era 100.

Tous ces produits devraient être lancés dans le courant de l’année 2024. Autant dire que les ambitions sont grandes pour Sonos qui compte donc équiper non seulement l’audio domestique, mais également nomade, avec un portefeuille de produit encore inégalé à ce jour.