Ça y est, le premier casque sans fil de Sonos aurait enfin une date de sortie

Sonos prépare la sortie d'un « nouveau produit excitant » pour le second semestre 2024. Tout porte à croire qu'il s'agira du premier casque sans fil du constructeur.

Depuis quelques années, Sonos ne se limite plus aux seules enceintes multiroom pour la maison. Le constructeur américain propose désormais des enceintes Bluetooth sur batterie, avec la Sonos Move 2 ou la Sonos Roam SL, des enceintes avec audio spatial, avec la Sonos Era 300 et des barres de son comme la Sonos Ray ou la Sonos Beam 2.

On sait cependant depuis un an que Sonos cherche à développer davantage de types de produits. Cette année, la firme s’est justement lancée dans les enceintes avec audio spatial et le constructeur garde une grosse annonce sous le coude pour l’an prochain. En effet, comme le rapporte le site américain The Verge, Patrick Spence, patron de Sonos, a annoncé dans un communiqué de presse vouloir proposer un nouveau type de produit à compter de l’an prochain :

C’est le début d’un cycle de produit sur plusieurs années où nous comptons percevoir des retours sur vos investissements en recherche et développement. Ce cycle commencera avec notre entrée dans une catégorie à plusieurs milliards de dollars dans le second semestre de l’année afin de compléter notre offre existante, séduire les consommateurs et accumuler des revenus immédiats.

Bien évidemment, le dirigeant de Sonos ne donne pas davantage d’informations à propos de cette nouvelle catégorie de produits. Néanmoins, peu de produits audio sur le marché actuel peuvent permettre d’attirer des « milliards de dollars » de chiffre d’affaires pour les constructeurs. Surtout qu’à l’occasion d’un appel passé aux investisseurs, Patrick Spence a indiqué que ce « nouveau produit excitant comptera pour une large partie du chiffre d’affaires au second semestre ». Plus que les enceintes connectées multiroom ou les enceintes nomades, ce sont surtout les casques ou les écouteurs sans fil qui permettent aux constructeurs de faire un gros volume de vente et de générer du chiffre d’affaires.

Tous les indices pointent vers un casque Sonos

Or, on sait depuis désormais plus de trois ans que Sonos travaille activement au développement de son propre casque sans fil. Depuis fin 2020, on a pu découvrir des brevets Sonos autour d’un casque sans fil. Par ailleurs, le constructeur américain a racheté, en début d’année dernière, la startup T2 Software, spécialisée dans la transmission Bluetooth. En avril dernier, Sonos rachetait également Mahht, une entreprise néerlandaise spécialisée quant à elle sur les transducteurs de petite taille. Deux rachats qui sont particulièrement adaptés dans le cadre du développement de casques ou d’écouteurs sans fil.

Il faudra encore patienter quelques mois pour en savoir plus sur les projets de Sonos et sur le casque sans fil préparé par la firme. L’annonce n’est en effet pas attendue avant le mois de juillet 2024.