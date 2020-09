Sonos travaille sur son premier casque Bluetooth à réduction de bruit

Après les enceintes et barres de son connectées, Sonos serait prêt à se lancer dans le domaine des casques audio. Le constructeur a publié un brevet allant dans ce sens aux États-Unis.

Quand on pense aux principales marques audio dans le monde, Sonos fait bande à part. Le jeune constructeur ne propose en effet que des enceintes connectées et, contrairement à Sony, Bose, Yamaha, Audio Technica ou Sennheiser, ne s’est jamais lancé dans le domaine des casques individuels. Du moins jusqu’à présent.

Comme l’a découvert le site Protocol, Sonos semble désormais fin prêt à se lancer dans le domaine des casques audio, plus de quinze ans après le lancement de ses premières enceintes. Le site spécialisé dans les nouvelles technologies a en effet publié un brevet auprès de l’USPTO, le bureau américain en charge de la propriété industrielle, permettant de découvrir le design d’un casque audio.

Ce sont en fait deux designs qui seraient à l’étude dans les bureaux de Sonos. Un premier avec un arceau qui se prolonge jusque sur les écouteurs, à la manière du Bose Headphones 700, et un second avec les branches de l’arceau qui entourent les écouteurs. « Non seulement le brevet confirme que le constructeur a travaillé sur un casque qui a longtemps fait l’objet de rumeurs, mais il mentionne aussi certaines fonctionnalités et explique comment il s’intégrerait avec l’écosystème d’enceintes Sonos », ajoute Protocol.

Un casque doté d’une réduction de bruit active

Concrètement, le site spécialisé explique que le casque serait doté d’une fonction de réduction de bruit active ainsi que de microphones utilisés pour le contrôle vocal, potentiellement avec des assistants intelligents. Un assistant dédié à l’écosystème Sonos serait également prévu. On retrouverait également des contrôles tactiles, une prise casque pour l’utiliser en mode filaire et une prise USB-C pour la recharge. Surtout, le casque serait compatible avec l’ensemble des enceintes multiroom de Sonos. Il serait ainsi particulièrement simple de passer d’une lecture sur une enceinte à l’écoute au casque et réciproquement.

Comme le signale The Verge, ce n’est pas la première fois qu’on découvre des informations au sujet d’un casque Sonos. Début 2019, l’agence Bloomberg rapportait déjà que le constructeur américain travaillait sur ce type de produit, avec un prix supérieur à 300 dollars. La découverte de ce brevet vient ainsi confirmer les travaux à l’étude chez le constructeur. Il ne s’agit cependant pour l’instant que d’un brevet et, comme tous les documents de ce type, ses informations restent à prendre avec des pincettes. Rien n’indique en effet que Sonos aille jusqu’au bout de sa démarche et finisse réellement par lancer un casque audio.