Sonos prépare un casque audio et on sait à quoi il pourrait ressembler

Un brevet délivré à Sonos en Allemagne permet de découvrir différents design du premier casque audio de la marque américaine.

On sait depuis deux ans que Sonos travaille sur un casque audio. C’est en effet ce qu’annonçait Bloomberg en janvier 2019. Une information corroborée en septembre dernier par le site Protocol qui avait pu découvrir des schémas de casques au sein d’un brevet.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2021 ?

Ce mardi, c’est le site américain The Verge qui a pu mettre la main sur un autre brevet de Sonos. Celui-ci a été délivré à Sonos par le bureau allemand des brevets, le DPMA, en décembre dernier. Autant dire que les informations contenues dans le brevet sont bien plus fraiches que celles du brevet américain. Néanmoins, comme sur le brevet de septembre, celui-ci permet de découvrir plusieurs vues schématiques d’un casque audio.

On peut ainsi découvrir les schémas de deux casques différents. Un premier modèle se présente sous la forme d’un casque avec un bras partant de l’arceau et allant vers l’arrière de l’oreillette, tandis que le second modèle dévoile un design plus classique avec l’arceau venant directement d’intégrer dans l’oreillette.

Des informations à prendre avec des pincettes

Comme toujours avec des brevets, ces design sont à prendre avec des pincettes. Ils servent souvent à protéger un concept et une idée et les design ne peuvent être là qu’à des fins d’illustration, sans pour autant représenter le design final du casque.

Notons par ailleurs que, comme le souligne The Verge, Sonos ne devrait plus tarder pour annoncer ses nouveaux produits. Le patron de la marque a en effet annoncé la semaine dernière que son prochain appareil sera présenté en mars. Rien n’indique toutefois qu’il s’agisse bel et bien du casque audio qui pourrait aussi bien être présenté plus tard dans l’année.

Rappelons que Sonos est avant tout connu pour ses enceintes audio multiroom. Le constructeur propose en effet un écosystème d’enceintes Wi-Fi permettant de profiter de sa musique dans plusieurs pièces à son domicile. La firme s’est par ailleurs étendue ces dernières années avec des barres de son, mais également des enceintes nomades.