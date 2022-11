Sonos compte sortir de votre salon et pourrait lancer son casque Bluetooth dès 2023

Le patron de Sonos a annoncé à ses actionnaires qu'il comptait se lancer, à compter de l'an prochain, dans quatre nouvelles catégories de produits. Les casques audio semblent figurer en très bonne voie.

Depuis quelques années, Sonos s’est diversifié. Si le constructeur américain s’est d’abord fait connaître dans le segment de l’audio multiroom, avec ses enceintes connectées en Wi-Fi et capables de proposer une expérience sonore connectée dans chaque pièce de la maison, il commercialise désormais également des barres de son ou des enceintes Bluetooth.

Néanmoins, Sonos ne compte pas se limiter à ces seuls segments de l’audio grand public et a pour projet d’étendre son catalogue à compter de l’année prochaine. Comme le rapporte le site américain The Verge, le patron de Sonos, Patrick Spence, a en effet annoncé mercredi 16 novembre, dans un appel passé aux actionnaires, que Sonos comptait lancer un nouveau segment de produit à compter de 2023 :

Nous investissons dans des produits qui nous permettront de proposer quatre nouvelles catégories de produit, dont l’une que nous annoncerons dans l’année fiscale 2023. Nous avons déjà prouvé que nous pouvons prendre des parts de marché dans de nouvelles catégories, ce qui souligne notre conviction que nous pouvons atteindre une plus grande part que les 96 milliards de dollars du marché audio. Et surtout, entrer dans de nouvelles catégories diversifiera davantage notre activité.

Actuellement, Sonos propose déjà plusieurs catégories de produits, qu’il s’agisse des barres de son, comme la Sonos Ray ou la Sonos Beam, des enceintes portables, comme la Sonos Roam ou la Sonos Move, ou des enceintes multiroom plus classique comme la Sonos Five ou la Sonos One. Le constructeur propose également des systèmes audio à faire installer chez soi via sa gamme Sonance.

Un casque Bluetooth pressenti depuis près de deux ans

Parmi les nouveaux secteurs dans lesquels Sonos pourrait se lancer à l’avenir, on imagine sans mal celui des casques sans fil. Il faut dire que, non seulement Sonos s’est progressivement éloigné du tout Wi-Fi, en proposant des enceintes uniquement Bluetooth, mais également que plusieurs rumeurs évoquent, depuis un peu plus d’un an, un projet de casque Bluetooth Sonos. En février dernier, la marque américaine rachetait T2 Software, une startup spécialisée justement dans les codecs audio Bluetooth et le Bluetooth LE Audio. Par ailleurs, en février 2021, un brevet déposé en Allemagne permettait déjà de découvrir le design que pourrait adopter le casque audio de Sonos.

Plus récemment, The Verge rappelle que Sonos a racheté cette année l’entreprise néerlandaise Mayht, spécialiste des transducteurs et capable de proposer une grande qualité audio dans des haut-parleurs au format compact.

S’il semble très probable que Sonos se lance donc dans les casques audio à compter de l’année prochaine, on ignore encore quelles sont les trois autres catégories de produits envisagées par la marque. Rappelons néanmoins que figure, dans les tuyaux de Sonos, une nouvelle enceinte sans fil, la Optimo 2, compatible Dolby Atmos, qui pourrait venir remplacer la Sonos Five.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.