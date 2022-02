Sonos : la rumeur d’un casque sans fil refait surface

Sonos a acquis la startup T2 Software, spécialiste du Bluetooth LE et du codec LC3 pour offrir une meilleure qualité audio. Et la rumeur de l'arrivée d'un casque audio signé du spécialiste américain est relancée.

Il ne lui manque que ça au catalogue. Sonos, spécialiste américain de l’audio, est une référence en enceintes, en barres de son, désormais en enceintes nomades, mais n’a pas encore franchi le pas du casque audio sans fil. Pourtant, de nombreuses rumeurs laissent croire à son arrivée prochaine. Mais rien.

Ces derniers jours, un nouvel élément est cependant venu apporter de l’eau au moulin. Sonos s’est offert la startup T2 Software.

Un atout de taille pour la qualité audio de demain

T2 Software n’est pas l’entreprise la plus connue, mais elle va néanmoins apporter à Sonos de nombreux atouts. Elle est notamment spécialisée sur la nouvelle norme Bluetooth LE Audio et le codec LC3 intégré. Le Low Complexity Communication Codec, introduit avec le Bluetooth 5.2, promet une qualité audio supérieure, des débits très bas sans perte, mais avec notamment une forte économie de la batterie.

Un atout certain pour un casque audio sans fil. Car ce Bluetooth LE apporterait aussi le multipoint et la possibilité de diffuser sur plusieurs appareils son contenu audio (Broadcast Audio). La rumeur veut que le fameux casque Sonos soit un casque circum-aural sans fil, mais avec une entrée mini-jack, la prise en charge d’assistants vocaux et une prise en charge multi-room pour basculer le son du casque vers des enceintes et inversement.

Cela fait néanmoins des années que la rumeur circule autour de l’arrivée du produit. L’an dernier, Sonos avait obtenu un brevet en Allemagne pour un casque, laissant apparaître un design potentiel. Si l’obtention d’un brevet signifie avant tout la validation d’une technologie ou d’un produit, elle n’augure nullement d’une arrivée prochaine. Mais un autre élément est cependant venu renforcer l’hypothèse, celle d’une annonce LinkedIn repérée par le site Mac4ever et évoquant le lancement « d’une nouvelle catégorie de produits ciblant un nouveau segment de consommateurs ». Affaire à suivre…

