Sonos Voice Control est disponible en France, mais qu’est-ce que c’est ?

Sonos Voice Control est disponible en France, plusieurs mois après son arrivée aux États-Unis. Mais, qu'est-ce que cela apporte de nouveau aux enceintes connectées et barres de son ?

Déjà annoncé aux États-Unis, en juin 2022, Sonos Voice Control est désormais pleinement opérationnel en français.

Qu’est-ce que Sonos Voice Control ?

Les enceintes connectées récentes de Sonos sont déjà compatibles avec Amazon Alexa et Google Assistant, au choix. Mais que vient faire Sonos Voice Control ici ? Le nouvel assistant vocal de SOnos, utilisable gratuitement sur toutes les enceintes Sonos comapatibles , n’est pas destiné à concurrencer directement Alexa d’Amazon ou Google Assistant. Sonos a créé un assistant intelligent censé aller de pair avec les assistants des écosystèmes classiques.

Sonos a racheté une startup d’assistant vocal appelée Snips et est restée concentrée sur ce pour quoi elle est bonne : la musique. Le seul objectif de Sonos Voice Control est de contrôler la lecture audio sur les différents produits Sonos de votre maison.

Sonos Voice Control ne peut donc pas vous dire quelle est la météo ou comment régler une minuterie — la chose la plus « intelligente » que Sonos Voice Control puisse faire est de vous dire l’heure — mais sa focalisation singulière se traduit par des performances extrêmement rapides lors de la lecture de chansons, du réglage du volume ou du regroupement de pièces.

Il vous suffit de dire « Hey Sonos » puis d’enchaîner avec une commande, sans avoir besoin de répéter le mot de sortie de veille. Comme avec l’application Sonos, vous pouvez contrôler la musique et les enceintes dans toutes les pièces, faire passer la musique d’un espace à un autre et ainsi de suite.

Sonos met également l’accent sur la confidentialité de son service vocal. Toutes les commandes sont traitées localement sur votre appareil, sans données ni transcriptions envoyées via le cloud. C’est ce qui rend le système si rapide, et cela signifie par ailleurs que vous pouvez contrôler le Sonos Move ou Roam lorsque ces enceintes sont en mode Bluetooth et loin du Wi-Fi.

Sonos S2 Télécharger Sonos S2 gratuitement APK

Vous devez mettre à jour votre matériel, via l’application Sonos, puis sélectionner votre service de streaming préféré parmi Amazon Music, Apple Music, Deezer, Pandora et Sonos Radio. Notez que… Spotify n’est pas encore compatible. Enfin, sachez que Sonos Voice Control ne remplace ni Alexa, ni Google Asisstant, il complète le dispositif de contrôle vocal des enceintes connectées et barres de son de Sonos. Vous avez le choix d’utiliser Voice Control et Amazon Alexa simultanément. Concernant Google Assistant, nous n’avons pas encore eu confirmation.

