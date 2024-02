Après son casque audio, Sonos compterait aussi s’attaquer à ce produit très populaire d’Apple

Selon les informations de l'agence Bloomberg, Sonos aurait connu quelques problèmes sur le lancement de son casque Bluetooth. Le constructeur serait cependant en bonne voie pour un lancement d'ici cet été.

C’est désormais un secret de polichinelle compte tenu des très nombreuses fuites à ce sujet ces dernières années : le constructeur d’enceintes connectées Sonos préparerait pour cette année son tout premier casque audio. Ce mardi, c’est l’agence Bloomberg qui a révélé, à son tour, de nouvelles informations au sujet de ce casque attendu sur le segment haut de gamme.

Dans un article, le journaliste Mark Gurman révèle ainsi que Sonos aurait rencontré quelques difficultés pour le développement de son casque, notamment d’un point de vue logiciel. Ces soucis rencontrés par la firme américaine l’auraient poussée à repousser la date de lancement du casque ainsi que sa production. Initialement attendu pour le mois de mai, le casque sans fil de Sonos serait finalement attendu désormais pour la première moitié du mois de juin.

Un casque au tarif résolument premium

Concrètement, le problème de développement rencontré concernerait la connexion sans fil du casque. Certes, il serait compatible avec le Bluetooth pour se connecter à un smartphone, mais embarquerait également une compatibilité Wi-Fi pour permettre une connexion à l’ensemble de l’écosystème Sonos, notamment en usage domestique. Une connectivité plutôt rare pour les casques sans fil et qui n’aurait pas été sans poser de problème durant la phase de tests de validation de production.

L’article de Bloomberg dévoile par ailleurs plusieurs informations sur ce casque Sonos, connu en interne sous le nom de code Duke. Il devrait ainsi être compatible avec l’ensemble des produits Sonos, comme les barres de son ou les enceintes, mais également avec plusieurs services de streaming de musique, en plus du Bluetooth. Le casque serait décliné en version noire ou blanche et proposé à un tarif plutôt haut de gamme de 449 dollars. À titre de comparaison, l’AirPods Max d’Apple était quant à lui lancé à 629 euros tandis que le Sony WH-1000XM5 était lancé, il y a deux ans, à 420 euros. Malgré ce positionnement tarifaire plutôt élevé, Sonos aurait de fortes ambitions pour son casque et aurait prévu de produire entre 650 000 et un million d’unités d’ici la fin de l’année.

Des écouteurs sans fil en préparation pour faire face aux AirPods

En plus de ce casque sans fil, Bloomberg rapporte que Sonos travaillerait sur des écouteurs sans fil intra-auriculaires, sous le nom de code Disco, eux aussi compatibles Bluetooth et Wi-Fi pour une intégration complète à l’écosystème de la marque. Depuis plusieurs années, les écouteurs sans fil ont le vent en poupe et prennent de plus en plus de parts de marché sur les casques classiques, poussés notamment par les AirPods d’Apple. Au dernier trimestre 2023, les écouteurs de la firme américaine représentaient à eux seuls rien de moins que 21 % des ventes d’écouteurs true wireless dans le monde selon l’institut Canalys, loin devant Samsung (8 %) et boAt (6 %), respectivement à la deuxième et à la troisième marche du podium

Le constructeur américain plancherait aussi sur une enceinte sono de soirée, à la manière des modèles JBL PartyBox. Enfin, comme l’indiquaient déjà de précédentes fuites, le constructeur travaillerait également sur une box TV, sur de nouvelles barres de son et sur une enceinte Bluetooth portable.

On en saura probablement davantage sur le casque sans fil de Sonos lors de son annonce officielle. Celle-ci devrait avoir lieu avant la fin du mois de juin pour un lancement potentiel dans le courant de l’été.