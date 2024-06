Comment un passionné a transformé sa Sonos Play:1 en une enceinte connectée bien plus performante

Vous avez une vieille enceinte Sonos Play:1 qui est HS chez vous ? Ne la jetez pas ! Un passionné a trouvé une solution pour la transformer en un système audio encore plus performant grâce à Raspberry Pi.

Vous êtes un fan de Sonos mais votre Play:1 commence à montrer des signes de faiblesse ? Pas besoin de la remplacer, il est possible de l’améliorer avec Raspberry Pi.

Personnellement, j’en ai deux. Et ce produit est vieux. Pour preuve, je les ai achetés en 2014, il y a 10 ans. Et elles fonctionnent encore. Ce n’est pas le cas de tous les Play:1 en circulation. C’est le bon moment de faire de l’upcycling.

Upcycling : qu’est-ce que c’est ?

L’upcycling consiste à réutiliser des objets ou des matériaux en fin de vie pour leur donner une seconde vie, en créant quelque chose de nouveau et de plus valeureux.

Dans le cas de notre Sonos Play:1, cela signifie que nous allons transformer notre vieille enceinte connectée en un système audio encore plus performant grâce à Raspberry Pi.

Comment upcycler votre Sonos Play:1 avec Raspberry Pi ?

Pour upcycler votre Sonos Play:1 avec Raspberry Pi, vous aurez besoin d’un Raspberry Pi 3 modèle A+ ou Pi Zero 2, d’un DAC (convertisseur numérique-analogique), d’une alimentation 20 watts, et bien sûr, d’une enceinte Sonos Play:1. Il est important de noter que vous ne devez pas utiliser de Raspberry Pi plus récent que le RPi 3A ou le Zero 2, car l’espace à l’intérieur du Play:1 est très limité.

Une fois que vous avez tous les composants nécessaires, il vous suffit de suivre les instructions détaillées fournies par un passionné sur le site de Raspberry Pi. Il vous expliquera comment retirer la carte mère d’origine et tous les câbles du Sonos Play:1, puis comment recâbler le Raspberry Pi à l’intérieur de l’enceinte. L’alimentation DAC alimentera l’ensemble du système.

Il est recommandé d’utiliser Raspberry Pi OS Lite comme système d’exploitation. L’image est rapidement écrite sur une carte microSD, puis vous pouvez facilement connecter votre enceinte à votre réseau WLAN et la contrôler via SSH sur le réseau. La description inclut également des introductions sur la façon d’aborder le DAC et un premier test de l’enceinte

Les avantages de l’upcycling de votre Sonos Play:1

Upcycler votre Sonos Play:1 avec Raspberry Pi présente de nombreux avantages. Tout d’abord, cela vous permet de continuer à utiliser votre enceinte connectée préférée. Pas besoin de la jeter et la remplacer.

Ensuite, cela vous permet d’améliorer les performances de votre enceinte en utilisant un Raspberry Pi plus puissant et un DAC de qualité supérieure.

Mais comme vous l’avez compris, cela nécessite un certain niveau de compétence technique et de bricolage. Ensuite, cela peut être coûteux, en particulier si vous devez acheter tous les composants.

