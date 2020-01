Accusé d’obsolescence volontaire de ses enceintes, Sonos se défend maladroitement

Sonos propose depuis le mois d'octobre un programme permettant de bénéficier d'un code de réduction de 30 % sur une nouvelle enceinte... à condition de rendre inutilisable une enceinte plus ancienne

Sonos est un constructeur d’enceintes connectées bien connu. C’est une des premières marques à s’être lancé dans ce secteur il y a désormais plus de dix ans avant même que le segment des enceintes multiroom soit investi par la plupart des marques électroniques grand public.

Du fait de son historique, Sonos a donc proposé à travers le temps de nombreuses enceintes qui ne profitent pas toutes des mêmes fonctionnalités. Afin de permettre à ses utilisateurs équipés en anciennes enceintes de se mettre à jour, la marque a donc eu l’idée de lancer en octobre un programme de promotion pour le moins original. Baptisé « trade up program », il permet aux possesseurs d’enceintes Sonos datées de plus de dix ans (Sonos Play:5, Sonos Connect, Sonos Connect:Amp, ZonePlayer 80, ZonePlayer 90, ZonePlayer 100 et ZonePlayer 120) de profiter d’un bon de réduction de 30 % sur une nouvelle enceinte Sonos… à condition d’avoir volontairement briqué l’ancienne.

Sonos states on their website that "sustainability is non-negotiable," and that they design products to minimize impact, but I work at an e-waste recycler and have demonstrable proof this is false.

Sonos's "recycle mode" intentionally bricks good devices so they can't be reused. pic.twitter.com/VJDNhYOxRy

— ralph waldo cybersyn (@atomicthumbs) December 27, 2019