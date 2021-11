Sony dévoile une liste de jeux solide pour le mois de novembre sur le PS Now. Le service de jeu vidéo va notamment intégrer le jeu culte Celeste et le meilleur Final Fantasy.

Après un mois d’octobre marqué par l’ajout fort de The Last Of Us Part 2, le mois de novembre s’annonce plus en douceur pour le PS Now, le service de cloud gaming de PlayStation. On aura tout de même droit à des jeux cultes sur plusieurs générations.

Les jeux ajoutés au PS Now en novembre 2021

Mafia Definitive Edition

Totally Reliable Delivery Service

Final Fantasy IX

Celeste

Passons rapidement sur Final Fantasy IX, le meilleur épisode de la saga, sorti à l’origine sur PlayStation 1, pour se focaliser sur un autre jeu culte de ces dernières années : Celeste. Ce jeu de plateforme 2D va vous mettre à l’épreuve de grimper le mont Celeste avec de vrais défis, tout en ayant toujours la capacité à vous pousser pour y arriver. Un excellent jeu, plusieurs fois primé jeu de l’année et parmi les meilleurs de la génération précédente, que l’on peut désormais découvrir sur le PS Now en streaming ou en téléchargement.

Le gros titre du mois, c’est Mafia Definitive Edition, remake du jeu de gangster en open world dans les années 30. Il sera disponible sur le PS Now jusqu’au 28 février.