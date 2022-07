PS Plus Essential : la liste des jeux PS5 et PS4 offerts en août 2022 fuite

Comme tous les mois, les jeux à venir dans le PlayStation Plus Essential sont révélés quelques jours avant leur intégration dans l'offre. Voici donc les jeux présumés attendus sur PS5 et PS4.

Du 2 août au 6 septembre 2022, comme tous les mois, Sony va rajouter des jeux à son offre PlayStation Plus Essential. Toutes les personnes abonnées à l’offre pourront donc récupérer gratuitement (si l’on omet le prix de l’abonnement lui-même) de nouveaux titres. Évidemment, ceux qui ont déjà souscrit au PlayStation Plus Extra ou au PlayStation Plus Premium pourront également en profiter.

Comme à son habitude, Dealabs a réussi à obtenir la liste de jeux en question avant l’heure. Cette fuite a donc une grande crédibilité.

Au programme : du skate, des yakuza et des cauchemars.

Les jeux offerts sur PS4 et PS5 en août 2022

Selon Dealabs, les jeux offerts dans le PS+ en août devraient donc être :

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS5 + PS4)

Yakuza : Like a Dragon (PS5 + PS4)

Little Nightmares (PS4)

Comme son nom l’indique, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 est une compilation des deux premiers jeux Tony Hawk sortis à la fin des années 90 et au début des années 2000. Les deux opus ont été évidemment refaits en haute définition afin de rendre honneur aux consoles d’aujourd’hui. On y retrouve également l’incroyable BO de l’époque, à quelques exceptions près pour des questions de licence. De nombreuses nouvelles musiques font cependant leur apparition, ainsi que de nouveaux skaters à incarner.

Yakuza : Like a Dragon est le septième épisode de la célèbre saga de jeu de rôle. On y incarne Ichiban Kasuga, qui a accepté de purger une peine de 18 ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis afin de protéger un membre de son clan et faire ses preuves. En sortant, il n’en est que plus dépité de découvrir que son clan n’existe plus, anéanti par le patriarche de la famille. Commence alors une épopée dans les bas-fonds de la ville pour démêler les fils d’une gigantesque conspiration.

Little Nightmares est un jeu de plateformes en 2,5D nous plongeant dans l’univers très sombre de Six, une petite fille de neuf ans en ciré jaune. Il faut alors résoudre des énigmes pour avancer tout en évitant les monstres qui pourraient barrer la route de l’innocente enfant incapable de se défendre. Il s’agit donc de jouer de furtivité pour ne pas se faire repérer.

Sony ne devrait plus tarder à officialiser cette liste. Les jeux seront quant à eux accessibles à partir du 2 août 2022 à 11 heures, heure de Paris.

