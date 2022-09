Sony préparerait un smartphone avec un appareil photo ouvrant de f/4 à f/1,2

Sony travaillerait sur un nouveau smartphone haut de gamme doté d'un objectif permettant de capturer bien plus de lumière.

Depuis quelques années, Sony met le paquet sur les caractéristiques techniques et les innovations pour les appareils photo de ses smartphones. On a ainsi pu découvrir le Sony Xperia Pro-I, doté d’un appareil photo principal doté d’un capteur photo de type 1. Ce capteur était par ailleurs associé à un objectif photo permettant une ouverture variable avec le choix entre f/2,0 et f/4,0. Plus tard, le constructeur japonais a réitéré avec son Xperia 1 IV équipé d’un téléobjectif capable de passer d’une distance de 85 à 125 mm — et d’une ouverture de f/2,8 à f/2,3.

Il semble que Sony ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Comme le rapportait le site japonais Sumahodigest, plusieurs indiscrétions publiées sur le réseau social chinois Weibo font état d’un nouveau smartphone de la gamme Xperia Pro en préparation du côté de Sony. Ce nouveau smartphone serait, comme son prédécesseur, résolument orienté vers la photo. Surtout, son diaphragme serait bien plus évolué, permettant de faire varier l’ouverture focale de f/4,0 — en cas de luminosité élevée — à f/1,2 — pour les cas de plus faible luminosité. Toutes les valeurs intermédiaires — f/1,4, f/1,8, f/2,0, f/2,8 — seraient également possibles.

Outre cet objectif à ouverture variable, le prochain smartphone haut de gamme de Sony profiterait également d’un capteur principal Sony IMX903 de type 1 pour l’objectif grand angle. On retrouverait également deux autres capteurs, probablement pour l’ultra grand-angle et le téléobjectif.

Une vidéo de l’objectif à ouverture variable

De son côté, le leaker Teme, a partagé, ce lundi, une vidéo de ce qui semble être l’objectif associé au capteur principal du futur smartphone premium de Sony. On peut y voir non seulement le système de diaphragme à ouverture variable, pour faire entrer plus ou moins de lumière — de f/1,2 à f/4 — mais également la disposition du module photo arrière.

Cette disposition n’est pas sans rappeler la manière dont des constructeurs comme Huawei intègrent désormais leurs appareils photo, avec quatre objectifs positionnés dans un large cercle occupant l’entièreté de la face arrière du smartphone. D’après la vidéo, ce sont ainsi quatre appareils photo qui devraient être positionnés au dos, même si on ignore encore quel sera le rôle de chacun.

Pour l’heure, on ignore encore quand Sony compte présenter officiellement son nouveau smartphone de la gamme Xperia Pro. Si Sony a dévoilé récemment son nouveau Xperia 5 IV, rappelons que le Sony Xperia Pro-I avait été dévoilé en octobre 2021. On peut donc espérer que son successeur sera annoncé à la même période cette année.

