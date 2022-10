PlayStation Plus Extra et Premium : les nouveaux jeux prévus en octobre 2022

Sony a annoncé les jeux qui allaient arriver durant le mois d'octobre sur son service de jeux par abonnement. Au programme des PlayStation Plus Extra et Premium : du GTA, du Dragon Quest et de l'Assassin's Creed à gogo.

Comme tous les mois, il est temps pour Sony d’annoncer les jeux qui vont être ajoutés, dès le 18 octobre, à son catalogue de service de jeux par abonnement, qu’il s’agisse du PlayStation Plus Extra ou du PlayStation Plus Premium.

Ce mois-ci, ce sont surtout les franchises Assassin’s Creed et Dragon Quest qui sont mises à l’honneur dans les deux formules d’abonnement de PlayStation. Pour rappel, cette formule vous permet de jouer gratuitement, mais en local, à certains jeux de studios Sony ou d’éditeurs tiers. Il s’agit d’une offre similaire à ce que proposait jusqu’à récemment le PlayStation Plus. On notera tout particulièrement l’arrivée d’Assassin’s Creed Odyssey et Syndicate, mais également de GTA Vice City qui débarque ici en « Definitive Edition ».

Les jeux ajoutés au PlayStation Plus en octobre 2022

Voici les jeux qui seront ajoutés au PlayStation Plus dès le 18 octobre 2022 :

Assassin’s Creed III Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles : China (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles : India (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles : Russia (PS4)

Assassin’s Creed Odyssey (PS4)

Assassin’s Creed Syndicate (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes : The World Tree’s Woe and the Blight Below (PS4)

Dragon Quest Heroes II : Explorer’s Edition (PS4)

Dragon Quest XI S : Echoes of an Elusive Age (PS4)

GTA Vice City – The Definitive Edition (PS4 et PS5)

Hohokum (PS4)

Inside (PS4)

Naruto to Boruto : Shinobi Striker (PS4)

The Mediums (PS5)

Les jeux PlayStation Plus Premium ajoutés en octobre 2022

Pour les abonnés PlayStation Plus Premium — qui profitent quant à eux d’un accès au cloud gaming de Sony — sept jeux supplémentaires sont ajoutés au catalogue, dont trois tirés de la franchise Yakuza. Notons également la disponibilité d’Ultra Street Fighter IV, un bon moyen de s’échauffer en attendant Street Fighter VI, prévu pour l’an prochain.

Castlevania : Lords of Shadow (PS3)

Everyday Shooter (PS3)

Limbo (PS3

Ultra Street Fighter IV (PS3)

Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.