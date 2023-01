Sony lance un Walkman compacte et accessible pour écouter sa musique en très haute qualité

Sony continue à proposer sa gamme de baladeurs multimédias et a lancé un nouveau Walkman, le NW-306, qui permet de profiter de titres en qualité élevée, et même des fichiers DSD.

Si les baladeuses cassettes reviennent à la mode, leur inventeur, Sony, a quant à lui décidé il y a une dizaine d’années de faire de ses Walkman une gamme de baladeurs multimédia pour audiophiles. Après avoir lancé, en février 2022, deux nouveaux modèles de Walkman haut de gamme, le constructeur japonais a dévoilé, la semaine dernière, deux modèles plus accessibles, les Sony NW-A306 et Sony NW-ZX707.

Comme tous les Walkman de Sony, les deux modèles sont en fait dotés d’un écran tactile et tournent sous Android 12. Comme tous les baladeurs multimédias dédiés, le principe ici est de profiter d’un appareil particulièrement optimisé pour l’écoute de musique, avec non seulement une prise casque — comme on en retrouve sur certains smartphones, — mais également des contrôles physiques avec des boutons sur la tranche afin de contrôler au mieux l’expérience d’écoute. Surtout, les deux baladeurs profitent de composants haut de gamme afin de permettre de décoder des signaux numériques de haute qualité.

Un baladeur capable de décoder les fichiers audio DSD

Le NW-ZX707 n’étant pas annoncé pour un lancement en France, on va ici se concentrer sur le NW-A306, dont la commercialisation est bel et bien prévue dans notre contrée. Celui-ci est ainsi certifié Hi-Res Audio et profite d’un DAC dédié permettant d’écouter des titres en qualité HD jusqu’en 32 bits à 384 kHz et même au format DSD. Bien évidemment, le Sony NW-A306 embarque également un DAC pour convertir le signal audio numérique vers un signal analogique pour la prise casque. Il est accompagné ici d’un amplificateur numérique S-Master HX assurant un faible taux de distorsion, d’un condensateur à film et d’une résistance.

Outre la sortie audio jack, le Walkman NW-A306 peut également diffuser le son en Bluetooth avec une compatibilité avec les codecs SBC, AAC, LDAC, et aptX, aptX HD, comme n’importe quel smartphone. Le baladeur profite également d’une connexion Wi-Fi, — mais pas 4G — pour l’écoute de fichiers sur des plateformes de streaming de musique comme Tidal, Qobuz, Apple Music ou Amazon Music. Pour l’écoute de fichiers en local, le baladeur profite d’un stockage de 32 Go extensible par carte microSD.

Enfin, concernant l’ergonomie, le baladeur se veut plutôt compact avec des dimensions de 56,5 x 98,4 x 11,8 mm, un poids de 113 grammes et un écran LCD tactile de 3,6 pouces affichant une définition de 1280 x 720 pixels. Pour l’autonomie de son baladeur, Sony annonce jusqu’à 36 heures de lecture pour des fichiers MP3 à 128 kbps en écoute filaire ou jusqu’à 14 heures pour des fichiers DSD.

Le baladeur Sony Walkman NW-A306 sera disponible en France dans le courant du mois de janvier. Il sera proposé au prix de 400 euros. Signalons également que Sony a dévoilé un modèle plus performant, le NW-ZX707. Celui-ci profite d’un plus grand format avec un écran de 5 pouces et un stockage de 64 Go. Si le baladeur est annoncé à 104 500 yens (752 euros) au Japon, aucune commercialisation n’est prévue pour la France.

