Sony lance de nouveaux écouteurs à réduction de bruit à prix très accessible

Sony a dévoilé sa nouvelle paire d'écouteurs sans fil abordables avec réduction de bruit, les Sony WF-C700N.

L’an dernier, Sony nous avait particulièrement séduit avec ses écouteurs sans fil d’entrée de gamme, les Sony WF-C500. Le constructeur japonais a décidé d’aller un peu plus loin en dévoilant, ce lundi, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil accessibles, les Sony WF-C700N.

Le principal intérêt de ces écouteurs réside dans leur rapport qualité-prix. On est en effet très loin des 300 euros demandés pour les Bose QuietComfort Earbuds II ou les AirPods Pro 2, ou même des 280 euros au lancement des Sony WF-1000XM4. Les Sony WF-C700N s’affichent en effet à un prix de lancement de 130 euros… et sans faire trop de sacrifices.

En effet, les écouteurs de Sony profitent d’une fonction de réduction active du bruit, pourtant absente sur leurs prédécesseurs. Ils intègrent par ailleurs des contrôles par bouton ainsi qu’un format intra-auriculaire avec trois paires d »embouts fournis pour assurer une bonne isolation passive.

Sur le plan de la qualité sonore, les Sony WF-C700N profitent de transducteurs de 5 mm de diamètre, mais ne sont compatibles qu’avec les codecs audio Bleutooth SBC et AAC. Sony a cependant intégré son algorithme DSEE permettant, en principe, d’upscaler la qualité sonore d’un titre pour un rendu plus défini. Les écouteurs sont également compatibles avec l’audio spatial Sony 360 Reality Audio pour les plateformes compatibles. La compatibilité Bluetooth multipoint devrait quant à elle arriver dans le courant de l’été grâce à une mise à jour.

Des écouteurs confortables avec jusqu’à 20 heures d’autonomie

Sur le plan du confort, le constructeur japonais indique que ses WF-C700N ne pèsent que 4,6 grammes et qu’ils sont certifiés IPX4. Résistants aux éclaboussures, à la transpiration ou à la pluie, ils peuvent donc être portés dans un usage sportif.

Enfin, concernant l’autonomie de ses écouteurs, Sony annonce jusqu’à 15 heures d’écoute avec le boîtier en réduction de bruit et jusqu’à 20 heures d’utilisation avec le boîtier sans réduction de bruit. Dix minutes de charge permettent de récupérer une heure de lecture. Le boîtier n’est cependant pas compatible avec la charge sans fil par induction.

Les Sony WF-C700N sont déclinés en quatre coloris : noir, blanc, lavande et vert. Ils seront disponibles dans le courant du mois d’avril au prix de 130 euros en France.

