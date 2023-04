Le top 3 des meilleurs écouteurs Bluetooth testés en avril 2023 sur Frandroid

Tous les mois, la rédaction de Frandroid teste des casques et des écouteurs sans fil. Nous vous avons concocté une sélection des trois paires d'écouteurs qui nous ont le plus marqué ce mois-ci. Au menu, un choix éclectique avec Jabra, Nothing et Sony.

Il sort des dizaines et des dizaines d’écouteurs Bluetooth tous les ans. Dans ce contexte, difficile de s’y retrouver, de savoir quels modèles valent le coup et de faire un choix. Nous testons donc régulièrement les nouveaux écouteurs pour vous donner notre avis et notre expertise sur le sujet. Ce mois-ci, nous avons testé différents modèles de tout un tas de marques spécialisées. Trois constructeurs se sont détachés, proposant chacun leur vision des écouteurs Bluetooth entre 100 et 150 euros, le sweet spot tarifaire pour des écouteurs équilibrés.

Voyons tout de suite quels sont les meilleurs écouteurs sans fil testés par la rédaction dernièrement.

Sony WF-C700N Les meilleurs écouteurs du mois

Jamais en reste sur les produits audio, Sony livre ici une belle partition avec ses nouveaux écouteurs Bluetooth de milieu de gamme, les WF-C700N. Reconnu pour la qualité de sa réduction de bruit active, le constructeur japonais parvient une fois encore à réitérer la performance sur ces écouteurs — même si la qualité de cet ANC n’atteint pas celle des produits plus haut de gamme. Reste que ces petits écouteurs sont vendus 120 euros : pour ce prix, ils peuvent se targuer d’avoir de très belles qualités. On citera pêle-mêle un solide confort de port, une excellente autonomie et d’épatantes performances sonores. Les WF6C700N offrent sans conteste un son équilibré, dynamique et bien précis. On regrettera simplement une qualité des appels un peu en retrait, ainsi que l’absence de capteur de port.

Nothing ear (2) Le style Nothing

Nothing réitère ses expériences audio avec une seconde version de ses écouteurs Bluetooth, les Ear (2). S’ils ne sont pas exempts de défauts, ils sont tout de même une belle réussite grâce à plusieurs améliorations. En effet, si le design transparent reste de mise, autant sur les écouteurs que sur le boitier, les nouveautés se trouvent en fait ailleurs. On note ainsi une meilleure stabilité de la connexion Bluetooth, devenue multipoint, de nouveaux contrôles par pincements, ainsi qu’un rendu sonore précis et chaleureux. La réduction de bruit est bien efficace pour les sons graves et l’application compagnon offre tout un tas de fonctionnalités réglables. Les Nothing Ear (2) récoltent donc un solide 8/10, loupant le 9/10, notamment en raison d’une autonomie trop faible.

Jabra Elite 4 Le bon rapport qualité/prix

Avec les Elite 4, le constructeur Jabra fait ce qu’il maitrise le mieux : des écouteurs d’entrée de gamme équilibrés, offrant un rapport qualité/prix intéressant. Pour 100 euros, vous profitez du Bluetooth multipoint, d’une bonne isolation passive, ainsi que d’une belle plage dynamique. Si les écouteurs forcent un peu trop sur les mediums et les aigus, tout ceci peut être corrigé grâce à l’égalisateur de l’application associée. Rien à redire sur le confort de port et la maniabilité des boutons intégrés : c’est sobre et efficace, du Jabra tout craché. On aurait par contre apprécié une meilleure qualité lors des appels ainsi qu’une réduction de bruit active un peu plus efficiente.

