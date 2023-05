Les nouveaux Sony WF-C700N chutent déjà sous les 100 €, un super prix pour des écouteurs sans fil notés 9/10

Sony est l'un de ces constructeurs qui se distinguent grâce à la qualité de ses écouteurs sans fil et les récents Sony WF-C700N ont confirmé sa bonne réputation. Nous avons eu l'occasion de les tester début avril et leur avons attribué la note quasi-parfaite de 9/10, ce qui est totalement justifié par ses performances excellentes au regard de son prix. Et grâce à une promotion chez plusieurs marchands, ces écouteurs sont en ce moment disponibles à 99 euros au lieu de 119,99 euros.

En voulant proposer des écouteurs sans fil qui ne fassent aucun compromis et à un prix totalement accessible, Sony a fait mouche avec ses WF-C700N. Ces derniers ne disposent peut-être pas des quelques fonctionnalités qui feraient d’eux une référence haut de gamme comme la détection de port ou une zone tactile, mais ses performances époustouflantes suffisent amplement au regard du prix de base. Et, grâce à une promotion chez les principaux marchands, vous pouvez déjà avoir les récents Sony WF-C700N à -17 %.

Pourquoi choisir les Sony WF-C700N ?

Un son puissant, détaillé et équilibré

Une bonne réduction de bruit active

Une autonomie honorable

Au lieu de 119,99 euros habituellement, les Sony WF-C700N sont maintenant disponibles en promotion à 99 euros chez plusieurs marchands.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Sony WF-C700N. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sony WF-C700N au meilleur prix ?

Des true wireless légers comme l’air

Les écouteurs Sony WF-CN700 adoptent un format intra-auriculaire et sont dotés d’un bouton comme seule commande à défaut d’une zone tactile. Même les personnes qui ne sont pas à l’aise avec ce format devraient y trouver leur compte étant donné que ces true wireless sont relativement légers. Chacun ne pèse que cinq grammes et leur forme est bien étudiée pour épouser parfaitement l’entrée du canal auditif. Le boîtier de recharge adopte quant à lui une taille compacte en forme de pilule qui facilitera son rangement dans votre poche.

Le constructeur nippon annonce pour ses WF-C700N une autonomie cumulée de 20 heures en comptant ce que fournit le boîtier de recharge, réduction de bruit inactive. En écoute continu avec la réduction de bruit et le volume à 50 %, notre test a pu relever une autonomie de 6h45 pour les écouteurs, ce qui laisse augurer qu’on peut approcher les 10 heures sans la réduction de bruit et à un volume plus modéré. La recharge des écouteurs avec le boîtier prend environ 90 minutes.

Une réduction de bruit convaincante à ce prix

Avec ses transducteurs d’environ 5 mm, les Sony WF-C700N sont tout de même capables de délivrer un son détaillé, équilibré et puissant avec des graves bien dosés. Les aigus sont fluides et sans exagération et les médiums détaillés mais un peu trop en avant lorsque le volume augmente. À plus de 25 % du volume, vous avez droit à un son dynamique qui pulse de tous les côtés, quant à la spatialisation, c’est de haute volée à part sur l’axe frontal où ça manque de profondeur.

La principale nouveauté de ces Sony WF-C700N est l’ajout de la réduction de bruit active, ce dont n’étaient pas dotés les WF-C500. Cette fonctionnalité n’est pas à la hauteur de ce qu’on peut trouver sur le segment du haut de gamme, certes, mais c’est suffisant pour écouter sa musique sans être gêné par les bruits de la circulation. Il faut également saluer le mode transparence ajustable qui vous permet de suivre clairement une conversation sans retirer les écouteurs grâce à la bonne captation des micros, mais cette dernière est beaucoup moins limpide au milieu d’un environnement bruyant.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Sony WF-C700N.

Afin de comparer les Sony WF-C700N avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil pas chers.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.