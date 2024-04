PS Plus Extra et Premium en avril : le carton indé de ces dernières années et The Crew 2

Le PS Plus nous offre un catalogue de jeux riche ce mois-ci, avec l'arrivée de Dave the Diver, déjà annoncée, mais aussi une flopée de jeux aux gens très différents, entre plateforme, metroidvania, simulation et crafting.

Il est temps de connaitre le programme du PS Plus pour la seconde moitié du mois d’avril (le 16 avril précisément) et contrairement à ce début de mois, celui-ci est très très chargé.

Entre l’arrivée d’un jeu indépendant multi-primé, celles de jeux de plateformes alléchants le jour de leur sortie ou encore The Crew 2, le PS Plus nous gâte ce mois-ci.

Dave the Diver débarque dans le PS Plus

Parmi les jeux de la liste, on retrouve Dave the Diver, le jeu d’exploration sous-marine, pour sa sortie day-one sur PS4 et PS4. Après ses 3 millions de ventes sur PC et Nintendo Switch, son arrivée était très attendue sur la console de Sony.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Un autre titre à arriver le jour de sa sortie sur le PS Plus est Tales of Kenzera: Zau (23 avril), jeu signé EA Originals, qui mélange des mécaniques de plateformer et metroidvania dans un monde inspirée de la culture africaine. Animal Well est un autre jeu de plateforme / metroidvania à débarquer le jour de sa sortie sur le PS Plus, cette fois le 9 mai, on tâchera de vous en reparler.

Dans le reste de la liste, on retrouve The Crew 2, le jeu de course automobile en mode ouvert d’Ubisoft, le très apprécié (et beau) Raji: An Ancient Epic ou encore deux jeux LEGO, Ninjago et Marvel’s Avengers.

Dave the Diver | PS4, PS5

| PS4, PS5 Tales of Kenzera: Zau | PS5

| PS5 Animal Well | PS5

| PS5 The Crew 2 | PS4

| PS4 Oddballers | PS4

| PS4 Construction Simulator | PS4, PS5

| PS4, PS5 Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

| PS4, PS5 Lego Ninjago, le film : Le Jeu vidéo | PS4

| PS4 Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

| PS4, PS5 Deliver Us Mars | PS4, PS5

| PS4, PS5 Lego Marvel’s Avengers | PS4

| PS4 Stray Blade | PS5