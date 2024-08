PS5 : les ventes diminuent, mais pas de quoi s’inquiéter

Sony fait le point en publiant son dernier rapport financier. On y apprend que les ventes de la PlayStation 5 seraient en baisse sans pour autant que cela inquiète Sony.

Dans son dernier rapport financier, Sony dévoile les chiffres de ventes de la PlayStation 5. Malgré des ventes en deçà des projections, le constructeur ne semble pas inquiété.

En route vers le tout dématérialisé

Contrairement à Microsoft avec sa Xbox dont les chiffres sont bien en dessous de ceux du constructeur japonais, Sony se maintient bien qu’elle n’atteigne également pas ses projections.

Les ventes de consoles PlayStation 5 ont diminué entre le dernier trimestre 2023 et le dernier trimestre 2024, passant de 4,5 millions d’unités vendues à 3 millions d’unités vendues. Sur l’année fiscale 2024, Sony projetait de vendre 25 millions d’unités avant de ramener ce chiffre à 21 millions pour terminer à 20,8 millions d’unités vendues.

Des ventes en baisse, qui contrastent avec les revenus de la division des jeux. Ces derniers ont globalement augmenté de 12 % grâce à l’augmentation des revenus des ventes de logiciels et des services réseau via le PlayStation Network et le PlayStation Plus.

Cette tendance au tout dématérialisé s’installe. La société déclare que 80 % de ses ventes de jeux issues de la PS4 et de la PS5 proviennent de téléchargement numérique. Les ventes physiques ont quant à elle généré 20 millions de yens ce trimestre, contre 24 millions à la même époque l’an dernier.

Une console à mi-parcours

Ces chiffres de vente ne sont pas pour autant inhabituels. La PS5 est sur le marché depuis quatre ans et arrive en milieu de vie.

De plus, des nouvelles convergent vers la sortie prochaine d’une PS5 pro comme ce fut le cas pour la PS4. Une sortie qui pourrait relancer les ventes de la console sans pour autant rattraper les projections de Sony.