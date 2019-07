Un smartphone pliable serait dans les cartons de Sony et pourrait voir le jour dès la fin de l’année.

Quand on parle de smartphone pliable, on a tendance à penser tout de suite à Samsung et Huawei qui ont connu quelques retards sur leurs ambitions. De nombreuses rumeurs concernant de futurs produits circulent et on sait aussi que divers constructeurs s’intéressent à ce secteur. Ce serait notamment le cas de Sony qui serait bientôt prêt à dévoiler son propre modèle — supposément appelé Sony Xperia F — pour faire face aux Galaxy Fold et Mate X.

Le leaker Max J. — connu sous le pseudonyme de @Samsung_News_ sur Twitter — prétend en effet détenir des informations sur le prototype de smartphone pliable de Sony.

*Launch could take place in December/early 2020 — Max J. (@Samsung_News_) July 6, 2019

L’appareil en préparation serait ainsi équipé d’un écran pliable fourni par LG, d’une batterie de 3220 mAh et d’un appareil photo capable de faire un zoom x10. Il est aussi précisé que le produit final se doterait d’un Snapdragon 855 avec un modem Snapdragon X50 compatible 5G.

Un design « Nautilus » est par ailleurs mentionné.

Rendez-vous bientôt

Le leaker écrit aussi que le smartphone pliable de Sony verrait le jour au mois de décembre prochain, ou alors au début de l’année 2020.

Les smartphones pliables peuvent représenter une opportunité intéressante pour la marque japonaise dont la branche mobile a connu de multiples déboires. Ce nouveau type de produits pourrait être un tremplin vers un avenir plus radieux.