PS Plus : la liste des jeux offerts en juillet 2020

Sony a dévoilé la liste des jeux PlayStation Plus offerts sur PS4 pour le mois de juillet 2020. Pour fêter les 10 ans du service, Sony a décidé d'offrir non pas deux, mais trois expériences pour les abonnés. Rise of the Tomb Raider fait partie de la sélection du mois.

Voilà 10 ans que Sony propose aux joueurs son abonnement PlayStation Plus qui permet d’obtenir tous les mois des jeux gratuitement, mais aussi de jouer en ligne ou de profiter des sauvegardes dans le cloud.

Les jeux offerts sur PlayStation 4

Erica

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

NBA 2K20

On a le droit à deux gros titres pour ce mois de juillet. D’un côté NBA 2K20 qui est la référence des jeux de basketball, et qui a déjà été proposé dans d’autres services comme le Xbox Game Pass. On retient aussi la version complète de Rise of the Tomb Raider, la deuxième aventure des aventures de Lara Croft depuis son reboot opéré par Crystal Dynamics. Une belle aventure qui emmènera Lara Croft dans les montagnes, un changement d’ambiance bienvenu pour cet été qui s’annonce très chaud.

Publié par Sony, Erica se veut à mi-chemin entre un film hollywoodien et un jeu vidéo interactif, et vous plonge dans un thriller horrifique où vos choix auront des conséquences sur le dénouement du scénario. Pour fonctionner, le jeu demande l’installation d’une application compagnon sur Android ou iOS.

Rendez-vous entre le 7 juillet et le 3 août pour ajouter ces nouveaux titres à votre bibliothèque.

10 ans de jeux offerts

Sony a donc lancé son service payant il y a 10 ans, jour pour jour. C’est aujourd’hui devenu l’un des moteurs de son activité dans le jeu vidéo, qui lui assure un revenu régulier de la part des joueurs. L’un des premiers jeux offerts par l’abonnement était Wipeout HD sur PlayStation 3. C’est au passage à la PlayStation 4 que le service deviendra obligatoire pour jouer en ligne sur les consoles de Sony.