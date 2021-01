Les abonnés au PlayStation Plus vont pouvoir profiter d'une nouveauté gratuitement. L'exclusivité Destruction AllStars fait ses premiers pas sur le service pour les joueurs PS5 uniquement. Les autres pourront également profiter de la version ultimate de Control et de Concrete Genie.

Il n’y a pas que le Xbox Game Pass qui promet ses exclusivité Xbox Day One à ses abonnés. PlayStation s’y met aussi. Et pour la première fois, les joueurs PS5 vont pouvoir profiter gratuitement d’un jeu tout nouveau dans le cadre de leur abonnement PlayStation Plus.

En février, le très attendu Destruction AllStars arrive simultanément sur le PlayStation Store et dans le service payant le 2 février. Et ce sera exactement la même version.

Les jeux offerts sur le PS+ en février 2021

Destruction AllStars (version PS5 uniquement, jusqu’au 5 avril)

Control : Ultimate Edition (versions PS5 et PS4)

Concrete Genie (PS4)

En revanche, vous n’avez que jusqu’au 1er février pour télécharger gratuitement Maneater, Shadow of the Tomb Raider et Greedfall à votre bibliothèque.

Figurant longtemps parmi les jeux promis au lancement de la PlayStation 5, Destruction AllStars se sera fait attendre. Et pour se faire pardonner, Sony a même publié un State of Play dédié au jeu multijoueur.

À vous les duels de voitures improbables dans l’arène ! Quatre modes de jeu sont disponibles, 16 pilotes à personnaliser et c’est parti pour le carnage. Sens tactique, timing et vista seront nécessaires pour remporter les défis, en solo ou en équipe.

Si Control est sorti il y a déjà quelque temps, il signe son retour sur le PS Plus, mais dans sa version Ultimate Edition qui sort le 2 février en version améliorée sur PS5, avec les extensions (The Foundation et AWE). On retrouve la patte de Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake) derrière les aventures de Jesse Faden qui doit user de ses pouvoirs face à un étrange ennemi qui a pris possession des locaux du Federal Bureau of Control.

À noter que l’aide au jeu est disponible pour Control si vous êtes abonnés au PS+, comme pour les exclusivités maison.

Et si vous êtes en quête d’un jeu plus poétique, Concrete Genie est à ne pas manquer. Aider le héros, armé de son pinceau magique, à redonner des couleurs à sa ville polluée de Denska. Pour cela, il sera aidé d’étranges génies prêts à repousser le mal et à l’épauler pour résoudre les énigmes.

Et les abonnés PlayStation Plus peuvent aussi profiter de contenus gratuits comme une nouvelle tenue pour Kate Bishop, une plaque à son nom et 100 Units (monnaie du jeu) pour Marvel’s Avengers.