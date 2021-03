Sony annonce la fermeture du PS Store sur PS3, PSP et PS Vita

C'est officiel, certaines des anciennes consoles de Sony n'auront bientôt plus accès au PlayStation Store. De quoi rappeler que les accès numériques ne valent que tant que les serveurs sont accessibles.

Une page va se tourner cet été pour les joueurs de certaines consoles Sony. La PS3, la PS Vita et la PSP n’auront bientôt plus accès au PlayStation Store, la boutique dématérialisée de leur console. On vous explique tout ce que cela implique pour ceux utilisant encore l’une de ces trois consoles.

Ce qu’il ne sera plus possible de faire

À partir du 2 juillet 2021 pour la PlayStation 3 et la PSP et du 27 août pour la PlayStation Vita, le PlayStation Store ne sera plus accessible sur ces consoles. Cela signifie qu’il ne sera plus possible d’acheter de jeux depuis la boutique en ligne ni de contenu additionnel.

Par ailleurs, il ne sera plus possible non plus de réclamer un code cadeau depuis l’une de ces trois consoles. S’il reste des fonds sur votre portefeuille PSN, Sony explique que vous pouvez toujours l’utiliser sur PS4 ou PlayStation 5. Et si vous ne comptez pas vous procurer l’une de ces deux machines de jeu, il est toujours possible de demander un remboursement.

L’accès aux anciens jeux conservé

Malgré cette fermeture, il sera toujours possible de re-télécharger des jeux précédemment achetés ou obtenus via l’abonnement PlayStation+. Les codes de jeux resteront également valables, de même que les codes PS+. Tout le contenu cross-buy acheté après cette date sur PS4 et PS5 et disponible sur PS3, PS Vita ou PSP sera également accessible.

Si cela vaut pour les jeux, cette politique est également valable pour le reste du contenu disponible sur le PlayStation Store (thèmes, fonds d’écran…) : si vous l’avez déjà acheté, il reste accessible.

Une opportunité à saisir

Si Sony nous rappelle là que la vente dématérialisée possède ses propres limites (l’accessibilité des serveurs), on peut néanmoins encore y trouver des opportunités à ne pas rater sur certains titres. Chloé Woitier, journaliste au Figaro, rappelle ainsi que certains jeux sont désormais difficilement trouvables en boite sur ces consoles, ou à des prix totalement aberrants, tandis qu’ils peuvent encore être achetés pour quelques euros sur le PlayStation Store.

On me demande des exemples de jeux PSP/Vita qui valent une fortune en physique, en voici : pic.twitter.com/JIeOWPp7Ah — Chloé Woitier ☕ (@W_Chloe) March 29, 2021

Profitez-en donc pour faire vos achats avant cet été.