PS5 : le producteur de PES 2022 veut viser le photoréalisme

Le producteur de la série eFootball PES est revenu sur les performances de la PS5.

La nouvelle génération de console de jeux a commencé en novembre 2020 et nous en somme encore à ses balbutiements. Des démonstrations comme l’Unreal Engine 5 permettent de voir ce qu’il sera possible de faire avec la nouvelle PlayStation 5 ou la Xbox Series X, mais c’est encore les développeurs qui en parlent le mieux.

« Les performances de la PS5 sont incroyables »

Le magazine PLAY a donc interrogé Seitaro Kimura, producteur pour Konami sur la série de foot PES. Il semble très impressionné par les performances de la nouvelle console de Sony.

Les performances de la PS5 sont incroyables et, tout en en bénéficiant, nous avons relevé de nombreux défis et avons le sentiment de nous approcher progressivement de l’étape suivante. Cependant, quelle que soit la qualité des performances de la PS5, il existe de nombreuses restrictions et je pense donc qu’il est extrêmement difficile d’atteindre le « niveau supérieur ». En effet, le « photoréalisme » que nous recherchons est exactement la reproduction du monde réel lui-même.

Pour le producteur, cette recherche du photoréalisme passe par la reproduction de l’atmosphère d’un stade et ses supporters, les expressions faciales des joueurs ou la déformation de leurs muscles et les coutures des maillots.

Passage à Unreal Engine

Depuis plusieurs épisodes, la série PES utilisait le moteur interne Fox Engine développé par les équipes de Hideo Kojima pour Metal Gear Solid 5. Avec PES 2022, l’équipe va basculer vers Unreal Engine.

Il a pour le moment des retours positifs sur ce changement.

Un exemple spécifique est qu’avec Unreal Engine, les concepteurs peuvent prendre en charge diverses tâches sans l’aide des programmeurs en utilisant Blueprint. En procédant ainsi, nous pensons pouvoir améliorer la vitesse de production, améliorer les compétences des concepteurs individuels et bénéficier de nombreux autres avantages.

On peut imaginer que l’équipe souhaite rapidement adopter Unreal Engine 5 pour faire du prochain PES le premier jeu de foot exclusivement next-gen. Il faudra probablement encore se montrer patient avant d’en savoir plus sur PES 2022 et de voir plus concrètement en image comment Konami a adopté l’Unreal Engine pour ce titre.