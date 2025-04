Test du SteelSeries Apex Pro Mini (Gen 3) : mini format, maxi fonctionnalités

En parallèle d’une version blanche de l’Apex Pro TKL, SteelSeries lance l’Apex Pro Mini, un clavier haut de gamme au format 60 %. La promesse est simple : profiter des excellents interrupteurs OmniPoint, dans un format mini très en vogue actuellement.

Le clavier gamer SteelSeries Apex Pro Mini n’est rien d’autre qu’une version 60 % du clavier haut de gamme de SteelSeries. Ce format se contente uniquement des touches principales et fait l’impasse sur le pavé numérique, les flèches directionnelles ou encore la rangée de touches « F ».

Au-delà de cette différence de taille, l’Apex Pro est un clone de son grand-frère, qui fait néanmoins l’impasse sur le repose-poignet, l’écran OLED et la molette de volume. Il s’équipe évidemment des interrupteurs magnétiques OmniPoint, toujours accompagnés de touches en plastique PBT.

Un format mini donc, mais un tarif maxi. En effet, même s’il coûte 20 euros de moins que son compère au format TKL, l’Apex Pro Mini est proposé au prix conseillé de 220 euros. Un prix qui reste particulièrement élevé. C’est, par exemple, presque 50 euros de plus que le Wooting 60HE+, son concurrent direct.

Un clavier compact et sans artifice

Format 80 % oblige, l’Apex Pro Mini n’est pas particulièrement original. S’il reprend assez logiquement le même châssis que le reste de la gamme Apex Pro, il laisse au placard les petits bonus que l’on y retrouve habituellement. Le châssis est donc toujours composé d’un plastique légèrement granuleux, surplombé par une plaque en métal sur laquelle reposent les interrupteurs OmniPoint.

Sur la balance, on dépasse légèrement les 600 g. Un poids tout à fait raisonnable, malgré le format du clavier. Sans que cela soit réellement dommageable, le châssis est très légèrement sensible à la torsion. Cela n’a cependant aucune incidence sur l’expérience de frappe ou sur la qualité générale de l’assemblage, qui reste impeccable.

Avec un tel format, il n’y a donc aucune place disponible sur la plate supérieure pour autre chose que les touches principales. Pour rappel, le format 60 % supprime le pavé numérique, les touches « F » ainsi que la zone où se situent habituellement les touches directionnelles. Exit donc l’écran OLED et la molette cliquable que l’on avait pu découvrir sur le modèle TKL.

Les interrupteurs sont quant à eux toujours équipés de capuchons en plastique PBT qui laissent entrevoir le très bon éclairage RGB intégré. Comme toujours, les caractères secondaires sont simplement imprimés sur les touches, ce qui rend leur lecture difficile dans une pièce peu éclairée. C’est d’autant plus agaçant sur un modèle 60 % qui dispose de nombreux raccourcis intégrés.

Pour la liaison avec le PC, il faudra compter sur un câble USB C tressé et amovible dont la longueur laisse suffisamment de latitude pour un bon cable management. En dessous du clavier, les pieds escamotables à deux hauteurs permettent un ajustement correct de l’inclinaison. De plus, l’étonnante trappe dédiée à l’outil d’extraction des capuchons est toujours de la partie.

Des interrupteurs toujours très agréables

Mêmes interrupteurs, même gamme, et donc expérience de frappe identique. L’Apex Pro Mini s’équipe des interrupteurs magnétiques et réglables OmniPoint. Ceux-ci procurent une course fluide et un toucher très léger qui les rend particulièrement réactifs, d’autant plus avec leur point d’activation par défaut de 1,8 mm.

Surtout, SteelSeries conserve ici l’excellent travail d’optimisation réalisé sur l’ensemble du clavier. À commencer par la lubrification des interrupteurs et l’ajout d’une isolation phonique au sein du châssis. En clair, les bruits parasites sont quasi inexistants et seuls les interrupteurs se font entendre.

L’Apex Pro Mini est donc tout aussi agréable à utiliser que son grand frère et permet d’enchainer efficacement les actions. Un confort qui se révèle appréciable aussi bien en rédaction pure qu’en jeu sur des titres nerveux comme les FPS.

La seule réelle critique à émettre ici est que les interrupteurs restent relativement bruyants lorsqu’ils arrivent en fin de course et qu’il remonte à leur position initiale. Sur ce point, SteelSeries n’est pas pire élève que ses concurrents, mais on aurait apprécié un petit effort supplémentaire.

De nombreuses fonctionnalités grâce aux interrupteurs OmniPoint 3.0

Malgré son format mini, l’Apex Pro au format 60 % profite de toutes les fonctionnalités apportées par les interrupteurs magnétiques OmniPoint 3.0. Sans ordre particulier, le Rapid Trigger, la double activation, le Rapid Tap (SOCD) et le Protection Mode sont de la partie. Toutes ces fonctionnalités, apportées par les interrupteurs magnétiques et permettant une personnalisation fine du comportement des interrupteurs, sont décrites en détail dans notre test de l’Apex Pro TKL.

En dehors du fonctionnement des interrupteurs, leurs attributions peuvent être personnalisées avec de nombreuses fonctions. On profite toujours de la touche “Meta” qui autorisent la création d’une seconde couche de fonction pour chaque touche, comme une touche “Fn”. Bien que de nombreux raccourcis existent déjà du fait du format du clavier, ils peuvent tous être modifiés.

L’éclairage RGB est, lui aussi, ajustable avec de nombreux effets préconfigurés, et par ailleurs manuellement et touche par touche. Enfin, tous les réglages sont sauvegardés au sein de profils qu’il conviendra d’associer aux jeux et aux applications afin d’ajuster automatiquement le fonctionnement du clavier en fonction des situations.

Prix et disponibilité du clavier SteelSeries Apex Pro Mini

Le clavier SteelSeries Apex Pro Mini est disponible au prix conseillé de 220 euros.