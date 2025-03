Leap-Neve de Strong : la clé HDMI pour débloquer Google TV sur n’importe quel écran

Strong vient d’annoncer le lancement de son nouveau dongle Google TV : le Leap-Neve. Ce périphérique compact promet de transformer n’importe quel écran en téléviseur connecté.

Strong Leap-Neve // Source : Strong

Le nouveau dongle Strong Leap-Neve est certifié par Google. Il permet ainsi d’accéder à une interface conviviale et notamment à plus de 400 000 films et séries via plus de 10 000 applications, dont les incontournables Netflix, myCanal, YouTube, Prime Video, Disney+, Dazn et Spotify, par exemple.

Pour aller plus loin

Netflix, Prime Video, Disney+, Max : quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ?

Le Leap-Neve est équipé d’un processeur ARM Quad-Core associé à 2 Go de RAM DDR4 et de 8 Go de mémoire flash. Il prend en charge la définition 4K UHD (3840 x 2160p) et est compatible avec les formats HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision. D’après Strong, le dongle intègre également le décodage H.265, la technologie Wi-Fi 6 bi-bande, et pour la première fois sur ce type d’appareil, un port Ethernet permettant une connexion filaire plus stable. Il se présente comme un concurrent direct du Chromecast de Google et offre les mêmes capacités de divertissement que l’Apple TV 4K, qu’un Nvidia Shield TV ou qu’un Amazon Fire TV Stick 4K, par exemple.

Pour aller plus loin

Box TV : quel est le meilleur boîtier multimédia pour Netflix, Disney+ ou Canal+ ?

Strong Leap-Neve // Source : Strong

Une expérience utilisateur optimisée

Le Leap-Neve fonctionne sous Google TV et propose donc une interface utilisateur intuitive qui organise les contenus de manière personnalisée. Selon le fabricant, l’appareil est doté de Google Assistant, permettant de contrôler la lecture, rechercher du contenu ou lancer des applications via des commandes vocales simples. La fonction Google Cast est également présente, offrant la possibilité de partager facilement photos, vidéos et autres contenus depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable directement sur le grand écran.

Strong Leap-Neve // Source : Strong

En termes de connectique, le dongle dispose d’un port HDMI 2.1 avec support CEC, de deux ports USB-C (un pour l’alimentation et un pour connecter des périphériques de stockage externes), d’un port Ethernet et de la connectivité Bluetooth 5.0. Cette dernière permet de connecter facilement des périphériques externes comme des enceintes, écouteurs, casques, manettes de jeu ou claviers.

Strong Leap-Neve // Source : Strong

La télécommande fournie avec le Leap-Neve dispose de quatre touches de raccourci pour accéder directement à YouTube, Netflix, Prime Video et Disney+. Elle intègre également un clavier numérique, le Bluetooth et la commande vocale. D’après Strong, cette télécommande permet également de contrôler certaines fonctions du téléviseur, comme le volume ou la mise en veille, via le standard HDMI-CEC.

Disponibilité et prix du dongle Strong Leap-Neve

Le dongle Strong Leap-Neve est disponible en magasin et en ligne au prix conseillé de 64,99 euros.